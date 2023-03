Hanoï (VNA) - Le Vietnam envisage les négociations sur l’Accord de libre-échange avec le Marché commun de l'Amérique du Sud (Mercosur) pour promouvoir ses exportations vers l'Amérique latine.



Le Mercosur dont quatre membres permanents sont l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, est le 5e plus grand bloc économique au monde et un marché prometteur pour les produits d’exportations principaux du Vietnam.



L’année dernière, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Mercosur ont connu une croissance de 9,2% sur un an, atteignant plus de 12 milliards de dollars dont plus de 3,3 milliards d'exportations vietnamiennes, en hausse de 3,4%.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Mercosur a des atouts dans la production et l'exportation de produits agricoles, d'aliments pour animaux, de matériaux industriels et de minéraux. Tandis que les principaux produits d'exportation du Vietnam vers le Mercosur sont équipements électroniques et de télécommunication, produits textiles, chaussures…



La structure de biens complémentaires et non directement concurrents est aussi une force du Vietnam pour s'approcher de ce marché.



Actuellement, les pays du Mercosur n'ont aucun accord commercial préférentiel avec des pays dont la structure d'exportation est en concurrence directe avec le Vietnam. Donc l'accès à ce marché créera un coup de pouce pour les exportations vietnamiennes vers toute l’Amérique latine. -VNA

