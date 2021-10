Hanoi (VNA) – L’Administration des mers et des îles du Vietnam (VASI), revant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, conjointement avec la Banque mondiale, a proposé de mettre en place un groupe de partenariat pour l’économie bleue.

L’économie maritime, un potentiel à promouvoir. Photo : VNA

La création d’un groupe de partenariat pour l’économie bleue vise à mobiliser la participation des parties prenantes pour la gestion efficace et le développement durable de l'économie maritime du Vietnam, a indiqué le 19 octobre lors d’un séminaire consultatif le chef adjoint de la VASI Nguyên Quê Lâm.

Le séminaire virtuel a présenté un projet de rapport sur la création d’un réseau de partenariat sur le développement de l’économie maritime au Vietnam, comprenant : les objectifs, les contenus proposés et les résultats attendus ainsi que le processus d’établissement du réseau proposé.

Les participants ont discuté et partagé des informations sur les programmes et projets liés à ce domaine. Selon la définition de la Banque mondiale, l’économie bleue est «l’utilisation durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique, l’amélioration des revenus et des emplois, et la santé des écosystèmes océaniques».

Cérémonie de commémoration des soldats de la Flottille de Hoàng Sa. Photo : VNA

Nguyên Thi Tho, experte de la VASI, a déclaré que le modèle de l’économie bleue vise à améliorer le bien-être et l’équité sociale, ainsi qu’à atténuer les risques liés à l’environnement et à la pénurie écologique.

L’objectif global du partenariat pour l’économie bleue consiste à gérer efficacement le développement de l’économie blue en améliorant les connaissances, le partage d’informations, la mobilisation des ressources, la coopération entre les parties prenantes afin de réduire la dégradation des ressources marines et la perte des écosystèmes, favorisant ainsi la croissance économique et préservant et améliorant les moyens de subsistance des populations. – VNA