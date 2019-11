Hanoi, 18 novembre (VNA) – Le premier colloque régional pour partager des informations sur le projet de développement du système d’alerte précoce de la dengue basé sur les données satellitaires (D-MOSS - Dengue MOsquito Simulation from Satellites) avec des pays asiatiques a eu lieu le 18 novembre à Hanoi.

Au chevet d'une personne souffrant de la dengue. Photo : VNA

Ce projet D-MOSS a été lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la société HR Wallingford, afin de freiner la propagation de cette maladie dans le pays.

Lors de ce colloque, des représentants de 7 pays ont présenté le système et les mesures pris par ces pays dans la prévention et la lutte contre la dengue.

Les informations partagées par les pays jouent un rôle important dans les efforts globaux de la région pour faire face aux épidémies de dengue, car les épidémies de dengue n'ont pas de frontières géographiques entre les pays.

Mme Sitara Syed, Représentante en chef adjointe du PNUD au Vietnam, la lutte contre la dengue exige une coopération entre les pays de la région pour garantir que les meilleures informations et des expériences intéressantes sont partagées rapidement.

Le projet D-MOSS, financé par le programme de partenariat international de l'Agence spatiale britannique, est mis en œuvre à Hanoï et dans les provinces de Khanh Hoa (Centre), Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) et Dong Nai (Sud) entre 2019 et 2021. Il utilise les technologies d'observation de la Terre pour développer des outils d'alerte.

La dengue est une maladie virale transmise par les moustiques qui s'est propagée rapidement au Vietnam. Il est étroitement lié au processus d'urbanisation rapide, à la pollution, au changement climatique et à un accès insuffisant aux services de base. En 2017, le pays a subi une épidémie majeure avec plus de 170.000 cas.- VNA