Le directeur du Département de l'égalité des sexes du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Pham Ngoc Tien. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Un colloque sur l'examen de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour 2011-2020 et l'élaboration d'une nouvelle stratégie en ce domaine pour 2021-2030, a eu lieu vendredi matin à Hanoï.

Il était organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en collaboration avec l'ambassade de l'Australie au Vietnam et l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et l' autonomisation des femmes (ONU Femmes).

Selon le directeur du Département de l'égalité des sexes du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Pham Ngoc Tien, le Vietnam est l'un des pays qui s'est fermement engagé à mettre en œuvre la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), la Plate-forme d'action de Pékin et les objectifs de développement durable (ODD).



Il y a dix ans, le Vietnam a élaboré sa première stratégie nationale sur l'égalité des sexes qui définit l'orientation et les priorités pour promouvoir l'égalité des sexes au cours de la période 2011-2020. Le Vietnam a été l'un des pays de la région Asie-Pacifique qui a apporté de nombreux progrès en matière d'égalité des sexes dans plusieurs domaines socio-économiques.



Dans le même temps, le pays doit faire face à de nouveaux défis pour l'égalité des sexes en raison de l'impact de l'économie mondiale, du fort développement de la 4e révolution industrielle, des catastrophes naturelles, du changement climatique, des épidémies, de la maltraitance des femmes et enfants, etc.

Ces défis exigent que le pays élabore des solutions spécifiques pour atteindre les objectifs de l'égalité des sexes de manière pratique et durable.

Lors du colloque, les participants ont partagé leurs plans pour soutenir l'examen de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l'égalité des sexes au cours de la période 2011-2020 et l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale pour 2021-2030. -VNA