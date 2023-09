Phu Tho (VNA) - Le Vietnam s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans 2024 après avoir battu le Yémen 1-0 lors de son deuxième match des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans, samedi 9 septembre, dans la province de Phu Tho (Nord).

Bui Vi Hào a marqué le seul but du match à la 83e minute. Photo: VNA



L’équipe vietnamienne a prôné un jeu offensif qui pose problème à ses adversaires. Le pari est réussi quand à la 83e minute, Bui Vi Hào a inscrit l’unique but de la victoire



Avec deux victoires jusqu’à présent, le Vietnam occupe désormais la tête du groupe C avec Singapour, le Yémen et Guam.



Le Vietnam devra ensuite affronter Singapour et le Yémen, avec une victoire et une défaite, rencontrera Guam le 12 septembre.



Le Vietnam avait participé quatre fois consécutives à la phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de la Confédération asiatique de football (AFC). Le pays avait remporté la deuxième place en 2018 et s’était qualifié pour les quarts de finale en 2022.

La phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2024 se tiendra du 15 avril au 3 mai 2024. Les trois meilleures équipes seront éligibles pour les Jeux olympiques de Paris 2024. – VNA