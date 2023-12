Les lutteurs vietnamiens ont remporté 26 médailles d'or lors des Championnats de lutte d'Asie du Sud-Est 2023. Photo: VWF



Phnom Penh (VNA) – Les lutteurs vietnamiens ont remporté 26 médailles d'or sur 30, se classant premier lors des Championnats de lutte d'Asie du Sud-Est 2023 qui ont eu lieu à Phnom Penh, au Cambodge.

Plus précisément, le Vietnam a obtenu 8 médailles d'or et 2 médailles d'argent dans l'épreuve de lutte libre masculine, ainsi que 18 médailles d'or et 2 médailles d'argent dans l'épreuve de lutte gréco-romaine masculine et de lutte libre féminine.

Grâce à cette performance, le Vietnam consolide sa première place au classement général par nations.

Auparavant, les lutteurs vietnamiens ont également participé aux épreuves des catégories d'âge des moins de 17 ans (U17) et des moins de 20 ans (U20) de cette compétition. Dans la catégorie U17, l'équipe vietnamienne a remporté 19 médailles d'or, tandis que dans la catégorie U20, elle a brillé en remportant un impressionnant résultat de 27 médailles d'or.

Les Championnats de lutte d'Asie du Sud-Est 2023 constituent le dernier tournoi international de lutte en 2023 auquel l'équipe vietnamienne participe. Actuellement, l'équipe vietnamienne de lutte est optimiste quant à l'obtention de places officielles pour les Jeux olympiques de 2024 en France.

Auparavant, lors des 32e SEA Games, l'équipe avait remporté 13 médailles d'or sur 30 épreuves, assurant ainsi la première place du classement général de la compétition de lutte. -VNA