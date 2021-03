Le top 10 des plateformes d'e-commerce en Asie du Sud-Est. Source: iPrice

Hanoï (VNA) - Selon un rapport d’iPrice en collaboration avec SimilarWeb et AppsFlyer concernant l'impact de l'épidémie sur l'industrie de l'e-commerce au Vietnam en 2020, les 10 plateformes d'e-commerce les plus visitées en Asie du Sud-Est enregistrent 5 noms vietnamiens que sont Thê Gioi Di Dông, Tiki, Sendo, Bach Hoa Xanh et FPT Shop.



Les cinq autres sont deux «grands» Shopee et Lazada, et trois startups indonésiennes «licornes» dénommées Tokopedia, Bukalapak et Blibli.



Thê Gioi Di Dông se classe 5e avec un taux moyen annuel de 28,6 millions de visiteurs en 2020. Au 6e rang, Tiki a dépassé Blibli avec 22,5 millions de visiteurs, suivie par Sendo avec 14,3 millions de visiteurs, à la 8e position.



Dans le rapport du 2e trimestre 2019, toutes les entreprises vietnamiennes étaient en bas de liste. Ainsi, l'année 2020 a vu la nette amélioration des plateformes d'e-commerce vietnamiennes.



En plus, le Vietnam est enregistré comme le deuxième plus grand marché de l'e-commerce en Asie du Sud-Est après l'Indonésie, en termes de trafic. Le nombre total moyen de visites sur les sites web du Vietnam en 2020 est 4 fois plus élevé qu'en Malaisie, 3 fois celui qu'aux Philippines et 2 fois qu'en Thaïlande.



"Cela confirme fortement le potentiel de développement des entreprises nationales et la taille du marché de l'e-commerce au Vietnam", a estimé le groupe d'analyse d'iPrice.



Auparavant, selon les rapport de Google, Temasek et Bain & Company, le marché du commerce électronique vietnamien se classait au troisième rang en Asie du Sud-Est en termes de taille, atteignant 7 milliards d’USD en 2020, suivi de l'Indonésie (32 milliards d’USD) et de la Thaïlande (9 milliards d’USD). Google prévoit que le commerce électronique du Vietnam en 2025 pourrait atteindre le taux de croissance le plus élevé de la région, avec 34%.



Sous l'impact de COVID-19, le rapport a également indiqué que les entreprises de commerce électronique vietnamiennes ont rapidement innové pour rattraper la tendance. La plupart des plateformes telles que Shopee, Lazada, Tiki, Sendo se concentrent sur la création de valeurs supplémentaires axées sur les clients pour les attirer et les retenir sur les plateformes et les applications.



En outre, les rapports de Google, Temasek et Bain & Company ont estimé que les talents sont le facteur sur lequel les entreprises devraient s'appuyer pour garantir la croissance.



Par conséquent, se concentrer sur les ressources humaines, trouver et recruter des talents devraient créer une «poussée» pour les entreprises de commerce électronique. "Les entreprises qui se préparent, et mettent en œuvre leurs stratégies rapidement remporteront la plus grande part du gâteau", a déclaré iPrice. -CPV/VNA