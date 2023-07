Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon les experts, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour les pays de renforcer de manière proactive la capacité de fabrication de vaccins et le Vietnam ne fait pas exception.

Le Journal "Quân dôi nhân dân" (Armée populaire) a cité le Dr Ong The Due, directeur adjoint de la Faculté de financement de la santé et d'évaluation des technologies de la santé de l'Institut de stratégie et de politique de la santé du ministère de la Santé, disant que la capacité de développement et de fabrication des vaccins aiderait les pays à éviter les risques causés par une pénurie de vaccins pour la demande intérieure lorsqu'ils dépendent de l'approvisionnement en vaccins de l'extérieur.

Les pays qui peuvent produire des vaccins seront également plus proactifs avec des stratégies de prévention et de contrôle des maladies, garantissant une réponse rapide aux situations épidémiques, aux maladies émergentes ou à l'émergence de nouvelles variantes de virus à l'avenir, ainsi qu'à l'amélioration de la santé des personnes et des communautés, a-t-il dit.

La Dr Nguyen Khanh Phuong, directeur adjoint de l'Institut de stratégie et de politique de la santé, a déclaré que le Vietnam présentait de nombreux avantages dans la production de vaccins, notant que le pays compte quatre entreprises publiques et certains établissements privés respectant les normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF). Le Vietnam maîtrise également de nombreuses technologies vaccinales telles que celles des vaccins inactivés, des vaccins antitoxines et des vaccins sous-unitaires, a-t-elle ajouté.

Cependant, la limitation actuelle de la production de vaccins au Vietnam est que la plupart des vaccins produits localement sont des vaccins monovalents en raison d'un niveau technique et de ressources limités. L'investissement de l'État dans la recherche et la production de vaccins est encore faible, et il y a un manque de ressources financières durables pour maintenir un taux élevé de vaccination élargie, a-t-elle ajouté.

Conscient de la nécessité de renforcer la production nationale de vaccins et la capacité de certification sur la base de l'application réussie de la technologie de l'ARNm pendant la pandémie, le Vietnam a participé au programme de transfert de technologie de l'ARNm lancé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon Patrick Haverman, représentant adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, il s'agit d'une excellente occasion pour le Vietnam à accéder à la technologie de l'ARNm pour la production de vaccins.

Cependant, il a souligné la nécessité pour le Vietnam d'examiner attentivement les étapes, l'échelle et les sources de l'investissement requis ainsi que le développement de l'expertise pour assurer l'efficacité et la viabilité financière de ce transfert de technologie.

La collaboration entre les ministères, secteurs, départements, instituts, entreprises, experts de haut niveau et partenaires contribuerait à l'élaboration d'une stratégie nationale efficace pour améliorer l'accès aux vaccins au Vietnam dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

La Dr Nguyen Khanh Phuong a également mis l'accent sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées pour la production de vaccins et la construction d'installations de production répondant aux normes GMP (Good Manufacturing Practices) pour répondre à la demande intérieure et à l'exportation.-VNA