La sélection nationale masculine de football participera aux éliminatoires de la zone Asie pour la Coupe du monde 2022 (l’objectif fixé étant de se qualifier pour le tour final) tout en maintenant le championnat de la Coupe AFF. Photo : VNA

Les lieux des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et des qualifications de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023, prévues du 31 mai au 15 juin, ont été dévoilés.Le Vietnam affrontera l'Indonésie le 7 juin, la Malaisie quatre jours plus tard, et clôturera les qualifications par un match contre les EAU, pays hôte, le 15 juin.Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 servent également de deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023.L'AFC a également révélé les lieux des qualifications de la Ligue des champions de l'AFC 2021.Le représentant du Vietnam , le Viettel FC, est regroupé dans le groupe F avec l'hôte thaïlandais BG Pathum United, Ulsan Hyundai de la République de Corée et une autre équipe qui doit encore se qualifier pour les tours préliminaires.-VNA