Photo : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - L'Intelligence artificielle (IA) pourrait apporter des changements considérables et aider le Vietnam à accélérer son développement. Le Vietnam dispose des atouts pour le développement et l'application de l'IA, selon un article publié sur le site web britannique Lexology.com.Le gouvernement vietnamien a pris des politiques favorables pour soutenir le développement de l'IA avec des initiatives d'innovation, en tenant compte de la Recherche et du Développement, du fourniture des privilèges fiscaux aux entreprises qui appliquent l' IA et d l'assistance au développement des startups, selon l’article.Le Vietnam a également créé les centres d'IA dans les universités et les instituts de recherche pour promouvoir la technologie de l'IA au service de tous les secteurs socio-économiques tels que la santé, l'agriculture, la production.En plus des opportunités, l'IA créera des impacts négatifs sur le marché du travail vietnamien, a-t-il noté. L'application de l'IA posera des défis concernant les ressources humaines qualifiées, la confidentialité et la protection de bases de données, la propriété intellectuelle, la responsabilité juridique et d'explication…Le Vietnam a un départ favorable pour se positionner comme le pays leader de la révolution de l'IA pour générer des emplois et des revenus, a conclu l’article.-VNA