Hanoi (VNA) – Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la population du Vietnam compte plus de 99,5 millions d’habitants, se classant au 3e rang en Asie du Sud-Est, après l’Indonésie (281,17 millions) et les Philippines (113,46 millions).

La population moyenne du Vietnam en 2022 est estimée à 99,46 millions. Photo: Dân trí



Un rapport sur la situation socio-économique de l’Office général des statistiques a indiqué que la population moyenne du Vietnam en 2022 est estimée à 99,46 millions, soit une augmentation de 0,97 % par rapport à 2021.Dans laquelle, on a dénombré 37,09 millions de citadins, représentant 37,3% du total et 62,37 millions de ruraux, soit 62,7%; 49,61 millions d’ hommes, 49,9%; 49,85 millions de femmes, 50,1%. Le sex-ratio de la population est de 99,5 hommes pour 100 femmes. L’espérance de vie moyenne est de 73,6 ans, 71,1 ans pour les hommes et 76,4 ans pour les femmes.En 2022, la qualité de la population s’est encore améliorée. Le taux de fécondité est tombé au niveau le plus bas de la période 2018-2022 et a maintenu le taux de remplacement établi depuis 2005, a indiqué l’Office général des statistiques.Toujours selon l’Office, le secteur de l’emploi en 2022 s’est redressé mais a ralenti au 4ème trimestre. La population active et le revenu mensuel moyen des salariés au 4ème trimestre ont augmenté par rapport au trimestre précédent et à la même période de l’an dernier.Cependant, le taux de chômage et le taux de sous-emploi de la main-d’œuvre en âge de travailler ont augmenté par rapport au trimestre précédent en raison de certaines entreprises ayant des difficultés en raison d’une baisse des commandes.Selon les résultats préliminaires de l’enquête sur les niveaux de vie de la population en 2022, il est estimé que le revenu par habitant a atteint 4,6 millions de dongs/mois, soit une hausse de 9,5%. Le taux de pauvreté est estimé à 3,6%, en baisse de 0,8 point. – CPV/VNA