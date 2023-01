Trân Quang Bao, chef adjoint de l’Administration nationale de la Sylviculture (photo: baogialai.com.vn)

Hanoï (VNA) - Avec ses 57 millions de crédits carbone forestier mis en vente chaque année sur le marché international, le Vietnam pourrait empocher des centaines de millions de dollars.



Mais le pays pourrait encore créer d’autres crédits carbone dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des déchets. Selon Trân Quang Bao, chef adjoint de l’Administration nationale de la Sylviculture, le développement du marché du carbone permettra au Vietnam d’inciter ses entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et donc d’atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui est indispensable à son développement durable. Pour bien préparer l’entrée du pays sur le marché du carbone international, l’Administration nationale de la Sylviculture a négocié avec un grand nombre d’organisations et de partenaires étrangers pour élaborer des projets pilotes de transfert de crédits carbone, a expliqué Trân Quang Bao.



«Nous avons proposé d’amender l’arrêté guidant l’application de la loi sur la sylviculture, en y ajoutant une clause relative aux activités transférables qui impliquent des acheteurs et des vendeurs. Nous avons également prévu la création d’organes chargés d’examiner, de calculer, de vérifier et de rapporter ces activités. Il s’agit d’un cadre juridique très important pour créer un marché du carbone forestier au Vietnam», a-t-il ajouté.-VOV/VNA