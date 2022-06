Hanoi, 20 juin (VNA)- La participation active du Vietnam au Sommet mondial des femmes (GSW) illustre sa volonté de promouvoir davantage l’égalité des sexes à l’échelle mondiale, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh. Photo: VNA



Le diplomate a indiqué que cela se fait via le renforcement de la direction et la participation des femmes, la fin des violences à l’égard des femmes, la promotion de l’autonomisation économique des femmes, la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, en particulier des continus liés au soutien des groupes vulnérables tels que femmes issues d’ethnies minoritaires, femmes handicapées, des réfugiés et immigrés.



Il a fait ces remarques au seuil de la tournée de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân à Bangkok pour assister au GSW 2022 prévu du 21 au 24 juin sur le thème «Les femmes : créer des opportunités dans la nouvelle réalité».



Le sommet de cette année sera une bonne occasion pour le Vietnam d’avancer plus de propositions et d’initiatives pour créer plus d’opportunités pour les femmes vietnamiennes en particulier et celles dans le monde plus largement, à être plus autonomes dans le rétablissement après la pandémie et l’accomplissement des objectifs de développement durable, a souligné l’ambassadeur.

Photo d'illustration: VNA





Évaluant le développement des relations Vietnam - Thaïlande ces dernières années, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l’ASEAN, l’ambassadeur a remarqué que plus de 45 ans après l’établissement des relations diplomatiques, elles n’ont cessé de se renforcer et de s’épanouir autant en ampleur qu’en profondeur dans tous les domaines, de la politique à l’économie à la culture et à l’éducation, en passant par les échanges populaires.



D’après le diplomate, dans le cadre de la coopération au sein de l’ASEAN, le Vietnam et la Thaïlande travaillent en étroite collaboration et se soutiennent toujours dans les mécanismes de coopération de l’ASEAN et de la sous-région du Mékong.



Les deux parties partagent le même point de vue pour l’édification d’une Communauté de l’ASEAN forte, unie et valorisant son rôle central dans la région, faisant entendre sa voix sur les questions communes de la région et s’efforçant de coopérer pour édifier une Asie du Sud-Est pacifique, stable et prospère, a-t-il conclu. –VNA