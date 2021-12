Le Vietnam sera le pays d’accueil des SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les SEA Games 31 auront lieu en mai prochain au Vietnam. Le secteur sportif national renforce les préparatifs des infrastructures de compétition, avec la volonté d’organiser avec succès leur édition 2022.

En raison de la pandémie de COVID-19, les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) ont été reportés en mai 2022. Selon le Département général de l’éducation physique et des sports, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ils auront lieu à Hanoï et dans les provinces septentrionales de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. Ces localités sont en train de finaliser les préparatifs des infrastructures dans lesquelles les sportifs devront se mesurer.



Inspections sur les sites de compétition



Le comité d’organisation des SEA Games 31 a procédé à de nombreuses inspections sur les sites de compétition, tels que le complexe sportif national de My Dinh, le Centre national d’entraînement sportif de Hanoï et l’Université de l’éducation physique et des sports de Tu Son dans la province de Bac Ninh, au Nord.



Selon Trân Duc Phân, chef adjoint du Département général de l’éducation physique et des sports, les responsables des lieux de compétition comme le Stade national de My Dinh et le Palais des sports aquatiques dans le complexe sportif national de My Dinh, le Centre national de tir relevant du Centre national d’entraînement sportif de Hanoï, s’activent pour finaliser la mise aux normes des infrastructures.



"Le Vietnam est prêt à accueillir les délégations sportives des 11 pays de la région aux SEA Games 31 à la mi-mai 2022", a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong.

S’exprimant lors de la 6e réunion ministérielle de l’ASEAN sur les sports (AMMS-6) tenue virtuellement en octobre dernier, M. Cuong a déclaré qu’après près de cinq mois d’interruption causée par la pandémie de COVID-19, les préparatifs de ce rendez-vous sportif régional sont accélérés dans l’esprit d’assurer les meilleures installations possibles et la sécurité absolue des participants à l’événement.



Lors de la réunion du Conseil de la Fédération des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEAGF), organisée en ligne le 7 décembre, M. Cuong a exprimé le souhait de recevoir l’assistance des pays de la région dans l’organisation de ces jeux.



La sécurité avant tout



"Le Vietnam désire recevoir l’aide et le soutien de la SEAGF, des comités olympiques nationaux d’Asie du Sud-Est, des pays et des participants à la réunion afin d’organiser avec succès les SEA Games 31", a-t-il insisté.



Rendant public un rapport sur les préparatifs des SEA Games 31, Hoàng Quôc Vinh, directeur de Département des sports de haut niveau 1, relevant du Département général de l’éducation physique et des sports, a annoncé que l’événement comprendrait au total plus de 520 épreuves relevant de 40 disciplines différentes. L’événement devrait voir la participation d’environ 10.000 personnes.



En ce qui concerne les mesures anti-COVID-19, Nguyên Van Phu, membre du sous-comité des soins de santé et antidopage du Comité d’organisation des Jeux, a affirmé que les services de premiers soins et de tests COVID-19 seraient fournis à la fois en compétition et hors compétition. Les sportifs, les entraîneurs et les membres des délégations devront se soumettre régulièrement à des tests.



Lors de la réunion, le Comité national olympique du Cambodge a également informé des préparatifs du pays pour SEA Games 32, qui se dérouleront à Phnom Penh du 5 au 17 mai 2023. Le président dudit comité, Thong Khon, a également été nommé coprésident du SEAGF. La prochaine réunion du Conseil du SEAGF aura lieu le 11 mai 2022.



Dans le passé, la Thaïlande et la Malaisie ont accueilli six fois les SEA Games, détenant le record. Singapour, l’Indonésie et les Philippines ont tous organisé l’événement à quatre reprises. Le Myanmar se classe troisième avec trois Jeux, alors que le Vietnam, Brunei et le Laos ne l’ont organisé qu’une seule fois.



Lors de ces deux dernières éditions, respectivement en 2017 et 2019, le Vietnam s’est classé respectivement en 3e et 2e position du classement par nations. Il a même dominé quelques disciplines comme l’athlétisme et le football.



Accueillant pour la deuxième fois ce plus grand rendez-vous sportif de la région, il fera le maximum pour apporter une fois de plus joie et fierté aux supporters. -CVN/VNA