Thung Nang, une destination dans la province de Ninh Binh a une beauté sauvage et charmante. Photo : VNA

Les visiteurs étrangers à Hoi An. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est le pays le plus sûr et sera l'une des destinations touristiques les plus attractives d'Asie en 2024. Cette évaluation a été faite sur un article publié le 2 janvier sur la page web https://www.traveloffpath.com, l'un des plus grands sites d'informations de voyage en Amérique du Nord.Selon l'article, la sécurité devient une préoccupation majeure des voyageurs dans le contexte où de nombreux pays à travers le monde sont touchés par des phénomènes météorologiques extrêmes ou des conflits. Certains pays asiatiques se sont révélés être des destinations sûres pour les touristes, notamment le Vietnam. Selon le dernier classement Global Law and Order Index publié par The Gallup Organization, qui offre des services de recherche relatifs au management, à la gestion des ressources humaines et aux statistiques, basée à Washington, fin 2023, le Vietnam était non seulement le pays le plus sûr d'Asie mais aussi le 7ème pays au monde en termes d'un environnement paisible.Selon l'article, 2024 sera l'année du tourisme en Asie, où toute l'attention des touristes internationaux se concentrera sur le Vietnam. Le Vietnam, connu depuis de nombreuses années comme la « perle de l’Asie du Sud-Est », continue de briller avec les paysages naturels les plus beaux et les plus majestueux de la région, ainsi qu’une culture riche. C'est pourquoi le pays est classé au premier rang d'Asie dans le classement ci-dessus, avec 92 points sur un score maximum de 100. Avec un faible taux de criminalité et une stabilité sociopolitique, l'article a estimé que lVietnam était plus sûr et plus stable que beaucoup d'autres pays du monde.Selon l'article, le Vietnam est l'une des destinations les plus attractives d'Asie. Pour ceux qui aiment découvrir et explorer la nature et la culture, le Vietnam est la destination idéale.En plus de la charmante ville antique de Hoi An , le Vietnam recense de nombreux endroits à ne pas manquer lorsque l'on vient dans le Centre comme l'ancienne capitale impériale de Hue, la ville côtière de Da Nang avec ses longues plages de sable blanc et de réserves naturelles éminentes. L'article mentionne également Mui Ne dans la province centrale de Binh Thuan avec ses dunes à perte de vue et sa ville côtière paisible et poétique.L'article a souligné qu'en venant au Vietnam, les touristes internationaux pourront explorer librement de merveilleuses destinations touristiques à travers le pays. -VNA