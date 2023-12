Le champs éolien à Tan Thuan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Chaque année, près d’un tiers de la population mondiale souffre de vagues de chaleur mortelles qui durent plus de 20 jours. Le refroidissement contribue à réduire les problèmes de santé causés par la chaleur et joue en même temps un rôle essentiel dans un certain nombre de domaines importants tels que la conservation et la distribution des aliments et la distribution des vaccins.

Cependant, les activités de refroidissement telles que l'utilisation de la climatisation émettent plus de 7 % des gaz à effet de serre mondiaux et sont l'une des causes du changement climatique.

De graves impacts

En 2023, la Terre est clairement affectée par le changement climatique, entraînant une hausse des températures mondiales, juillet étant le mois le plus chaud jamais enregistré. La hausse des températures s'est produite dans de nombreux pays européens et américains, entraînant de nombreux incendies de forêt graves.

Au Vietnam, en 2023, des vagues de chaleur sont apparues dès la mi-mars. En particulier, le mai a enregistré un record de la chaleur dans l'histoire du Vietnam. Plus précisément, le 7 mai, la température enregistrée à Tuong Duong, province de Nghe An (Centre) était de 44,2 degrés Celsius, devenant ainsi la température la plus élevée jamais enregistrée sur tout le territoire du Vietnam. Le 17 mai, la température dans la capitale Hanoï a aussi atteint un record de 41,3 degrés Celsius.

Actuellement, environ 38 % de la population vietnamienne vit dans des zones urbaines. En fait, un refroidissement non durable consommera beaucoup d’énergie et de carburant et augmentera les émissions de gaz à effet de serre. L'évolution des technologies de refroidissement aide les industries, secteurs, entreprises et ménages vietnamiens à améliorer leur efficacité économique, leur production durable, à accroître leur compétitivité et à ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités commerciales, contribuant ainsi à la création d'emplois et au développement socio-économique.

Proposer des solutions pour un refroidissement durable

Dans le cadre de la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 28) à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), le Vietnam est l'un des 63 premiers pays à adhérer à l’Engagement mondial en matière de refroidissement. Cet engagement est une initiative proposée par le président de la COP28, Sultan Al Jaber.

En tant que l'un des pays les plus lourdement touchés par le changement climatique, avec une demande en équipements de refroidissement ayant considérablement augmenté ces dernières années, le Vietnam est conscient de l'importance des actions d'adaptation pour répondre au changement climatique et protéger l'environnement.

En fait, les exigences en matière de refroidissement durable ont été incluses dans les tâches et les solutions de la Stratégie nationale sur le changement climatique d’ici 2050 (Décision n° 896/QD-TTg du 26 juillet 2022 du Premier ministre) et à la Contribution déterminée au niveau national du Vietnam (NDC) (2022).

Le 17 mai 2023, la température dans la capitale Hanoï a atteint un record de 41,3 degrés Celsius. Photo : VNA



Le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a travaillé avec des partenaires et signé un protocole de coopération avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l’Institut mondial de la croissance verte dans le but de renforcer la capacité nationale à mettre en œuvre les NDCs. Les plans d’investissement respectueux du climat sont élaborés. Les investissements verts et les mécanismes financiers appropriés pour les projets de refroidissement durable dans les zones urbaines ont été renforcés.

Ledit département, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l’Institut mondial de la croissance verte, a mis en œuvre le programme "Refroidissement durable des zones urbaines du Vietnam". Le programme est piloté dans trois villes que sont Can Tho, la ville de Tam Ky, province de Quang Nam, la ville de Dong Hoi, province de Quang Binh. Un autre programme "Projet d'action NDC - faciliter la mise en œuvre de l'adaptation au climat et le développement approprié à faible émission de carbone avec des objectifs nationaux et des objectifs mondiaux".

La participation du Vietnam à l’Engagement mondial en matière de refroidissement est une opportunité de mettre en œuvre des programmes et des projets de coopération avec des organisations et des entreprises nationales et étrangères sur le refroidissement durable. Cela contribue à la mise en œuvre des traités internationaux et des réglementations légales du Vietnam sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection de la couche d'ozone. - VNA