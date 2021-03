Hanoi (VNA) - La vaccination utilisant le vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca importé récemment commence lundi matin 8 mars à Hanoi, à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Hai Duong (Nord), selon le ministère vietnamien de la Santé.

L’injection du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca est effectuée le 8 mars pour des centaines d’agents de médicaux de l’Hôpital national des maladies tropicales de Hanoi, de l'Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville et de la province de Hai Duong.

Pour la première phase, le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca est distribué dans les treize villes et provinces ayant des foyers d’infection.

900 doses de vaccin qui ont été distribués à l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville seront injectées au personnel médical en contact direct avec les patients.

À Hanoï, l’Hôpital des maladies tropicales de Dông Anh vaccinera ce lundi les 100 salariés les plus exposés à la contamination.

Les groupes de personnes prioritaires pour la vaccination au Vietnam comprennent les agents sanitaires qui sont en première ligne de la lutte anti-COVID-19, le personnel de l'armée, de la police, des douanes, de l'immigration, ceux qui travaillent dans des secteurs offrant des services essentiels comme l'aviation, les transports, le tourisme et l'éducation; les personnes atteintes de maladies chroniques ou âgées de plus de 65 ans; ceux qui vivent dans les zones touchées par une pandémie; les pauvres et les bénéficiaires de la politique de protection sociale.

Les personnes vaccinées seront suivies par des dossiers de santé électroniques, avec une certificat électronique de vaccination.

En 2021, plus de 100 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 seront injectées aux Vietnamiens. Il s’agira de la plus grande campagne de vaccination dans l’histoire du pays. -VNA