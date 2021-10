Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 19 octobre à Hanoï des représentantes modèles de la femme vietnamienne à l'occasion du 91e anniversaire de la fondation de l'Union des femmes vietnamiennes et de la Journée de la femme vietnamienne, le 20 octobre.

Le Premier ministre a affirmé que tout au long de l'histoire, les femmes vietnamiennes avaient toujours joué un rôle particulier, non seulement en remplissant bien leurs fonctions mais aussi en remportant de nombreuses victoires dans les guerres de résistance pour la libération nationale.

Il a souligné que le Parti et l'État prêtaient toujours attention aux politiques envers les femmes. Le Vietnam a créé un environnement permettant aux femmes d'affirmer de plus en plus leur position et d'avoir de nombreuses opportunités de contribuer à la société et au peuple. Il a demandé aux ministères et services compétents de revoir toutes les politiques concernant les femmes et les enfants.

Le chef du gouvernement a souhaité que l'Union des femmes vietnamiennes continue d'élaborer et de mettre en œuvre un plan pratique et efficace pour mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès du Parti, les directives, résolutions et conclusions du Comité central du Parti, du Bureau Politique, du Secrétariat sur l’édification de la famille dans le nouveau situation et sur la réduction durable de la pauvreté; continue de mobiliser les femmes pour qu'elles participent activement au mouvement d'émulation nationale pour combattre la pandémie de COVID-19 et d’autres mouvements et programmes associés pour disposer d'une feuille de route d'adaptation sûre, flexible et de maîtrise efficace de la pandémie.

Selon la présidente du Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes Ha Thi Nga, 2021 est une année disposant de nombreuses empreintes particulières pour les femmes vietnamiennes. C'est aussi l'année où la pandémie de COVID-19 a un impact important sur la vie des gens à travers le pays. Pour la première fois depuis que le pays a mis en place le Doi Moi (Renouveau), la proportion de femmes députées à l'Assemblée nationale a atteint plus de 30 %, permettant au Vietnam d'augmenter de 20 places par rapport aux autres parlements du monde et de 5 places en Asie. - VNA