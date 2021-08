Réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de la République de Corée le 3 août. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a participé à une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de la République de Corée qui s’est tenue le 3 août.

Il s’agissait d’une activité dans le cadre de la 54e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-54) et événements connexes.

Dans son discours, Bui Thanh Son, a déclaré apprécier le rôle croissant de la République de Corée dans la région et sa “New Southern Policy Plus” (NSPP) pour approfondir le partenariat avec la région Asie du Sud-Est.

Il a proposé à la République de Corée de continuer de fournir des vaccins contre le COVID-19 aux pays de l'ASEAN, de soutenir les efforts de ce bloc régional pour réduire les écarts de développement et promouvoir un développement équitable et durable dans les sous-régions de l'ASEAN, y compris celle du Mékong.

Remerciant la République de Corée pour son soutien à la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, il lui a proposé de coopérer pour promouvoir le dialogue, l’instauration de la confiance, la retenue et le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il a affirmé l'engagement de l'ASEAN à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à poursuivre les efforts pour parvenir à un Code de conduite (COC) efficace et substantiel conformément au droit international et à la CNUDM de 1982.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA

Il a également affirmé le soutien de l’ASEAN aux efforts de la République de Corée pour promouvoir la paix, la stabilité et la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, soulignant que l'ASEAN est prête à jouer un rôle constructif et à favoriser le dialogue entre les parties prenantes dans les mécanismes dirigés par l'ASEAN.

De son côté, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong, a affirmé l'importance du partenariat stratégique entre son pays et l'ASEAN, soulignant que celle-ci est l'axe prioritaire de la “ New Southern Policy Plus” (NSPP).

En plus d'un million de dollars pour soutenir l'ASEAN dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19, la République de Corée a proposé d'organiser une réunion des ministres de la Santé ASEAN – République de Corée en 2021 et de renforcer le dialogue des deux parties dans ce domaine.

La République de Corée a par ailleurs affirmé son soutien à la position de l'ASEAN sur la Mer Orientale.

Au nom de l'ASEAN, le ministre des Affaires étrangères de Brunei a affirmé que la République de Corée est l'un des principaux partenaires stratégiques de l'ASEAN.

Les pays de l'ASEAN ont déclaré apprécier hautement le soutien opportun et efficace de la République de Corée, lui demandant de promouvoir la coopération dans le développement, la production et la fourniture de vaccins contre le coronavirus.

Les participants ont souligné la nécessité de maintenir un environnement pacifique, sûr, stable et favorable aux efforts de prévention et de contrôle de l’épidémie et de rétablissement économique.

L’ASEAN et la République de Corée ont convenu de publier une déclaration commune sur le renforcement de leur coopération pour la vision commune de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP - ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) lors du 22e sommet ASEAN – République de Corée prévu en fin d'année.

A l'issue de cette réunion, au nom du Vietnam, le ministre Bui Thanh Son a reçu le poste de coordinateur des relations ASEAN –République de Corée pour 2021-2024. Il a affirmé que le Vietnam travaillerait avec d'autres pays pour renforcer et approfondir le partenariat stratégique ASEAN – République de Corée. -VNA