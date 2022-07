Genève (VNA) – La délégation vietnamienne à la 50e session du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies à Genève, en Suisse, a multiplié du 27 juin au 1er juillet ses rencontres avec des responsables onuniens et une bonne trentaine de chefs de délégation participants.

De gauche à droite, l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet et l’assistant du ministère des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, à Genève, le 30 juin. Photo: VNA

Dirigée par l’assistant du ministères des Affaires étrangères Dô Hung Viêt, elle a eu des séances de travail avec la haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet, le président du CDH Federico Villegas et la directrice générale de l’Office des Nations unies (ONUG) à Genève Tatiana Valovaya.Le chef de la délégation vietnamienne a annoncé les efforts et les réalisations en matière de développement socio-économique, de protection et de promotion des droits de l’homme au Vietnam, dans le contexte des efforts de relance post-pandémie et de réponse aux défis mondiaux.Ces efforts sont reflétés dans le rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre des recommandations acceptées par le Vietnam dans le cadre du 3e cycle de l’examen périodique universel (EPU) récemment soumis au CDH, a-t-il indiqué.Dô Hung Viêt a affirmé que le Vietnam continue de soutenir et fait toujours des efforts pour contribuer à renforcer le rôle des mécanismes multilatéraux centrés sur le système des Nations unies dans la promotion de la coopération dans le règlement des problèmes mondiaux.Tatiana Valovaya a hautement apprécié l’intérêt et la participation des hauts dirigeants vietnamiens aux organisations internationales du système des Nations unies récemment, affirmant que l’ONUG continuera à soutenir et à promouvoir les activités de promotion du Vietnam au sein des organisations internationales à Genève.Michelle Bachelet a hautement apprécié les réalisations socio-économiques qui ont jeté les bases de l’amélioration du niveau de vie et de la garantie des droits du peuple vietnamien dans le passé, en particulier pendant la reprise post-pandémie.Elle a partagé les priorités du Vietnam en termes d’égalité des sexes, de lutte contre la discrimination, de protection des groupes vulnérables contre les impacts des changements climatiques, et a souhaité que le pays continue à assurer la pleine participation de la population, des organisations de masse, des ONG, des universitaires et des partenaires de développement dans l’élaboration des politiques et des lois.Federico Villegas a déclaré que le message de candidature du Vietnam au CDH est l’esprit que les pays doivent poursuivre lorsqu’ils participent au CDH, qualifiant de très nécessaire le fait d’avoir des pays qui se sont prêts à servir de pont pour la coopération et le dialogue comme le Vietnam dans le contexte d’incertitude mondiale actuel.Le Vietnam a terminé avec succès le mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU 2020-2021 avec de nombreuses empreintes et initiatives; augmenté ses contributions aux opérations de maintien de la paix de l’ONU; a été à l’avant-garde des efforts de réforme du système de développement de l’ONU.Le Vietnam est actuellement candidat à un siège au CDH pour le mandat 2023-2025 avec de nombreux engagements et priorités avec le message "Respect et compréhension - Dialogue et coopération - Tous les droits de l’homme pour tous". – VNA