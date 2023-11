Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu (droite) et le président de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam à Kobé, Murano Seiichi. Photo: VNA Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu (droite) et le président de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam à Kobé, Murano Seiichi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire important et à long terme, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu lors de sa rencontre le 7 novembre à Hanoi avec une délégation de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam à Kobé, préfecture de Hyogo.Se réjouissant de la croissance robuste et globale du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Japon ces dernières années, Nguyen Minh Vu a souligné que le Japon était le principal partenaire de coopération économique du Vietnam dans divers domaines tels que l'aide publique au développement, l'investissement, le commerce, le marché de l’emploi, le tourisme, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples.Saluant le développement du Vietnam et les relations entre les deux pays au fil des années, le président de l'Alliance, Murano Seiichi, a déclaré qu'il souhaitait renforcer la collaboration efficace et substantielle entre Kobe et les localités vietnamiennes, notamment la ville de Hai Phong, les provinces de Ha Nam et Quang Ninh.Kobe est disposé à créer des conditions favorables pour accueillir des Vietnamiens exceptionnels venus étudier et travailler dans la ville et espère renforcer la coopération touristique avec le Vietnam, en établissant une ligne aérienne directe.Reconnaissant les contributions positives et le soutien de l'Alliance, Nguyen Minh Vu a suggéré d'encourager les entreprises de Kobe à investir dans des domaines d'intérêt vietnamien tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture de haute technologie, la transformation et l'import-export de produits agricoles. -VNA