Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Actuellement, le Vietnam compte trois vaccins candidats contre le COVID-19 que sont Nano Covax, Covivac et ARCT-154, a affirmé le vice-ministre de la Santé, Do Xuan Tuyen.



Lors de la conférence de presse périodique de mars du gouvernement, donnée le 4 avril, Do Xuan Tuyen a indiqué que quant au vaccin Nano Covax, développé par la société par actions des biotechnologies Nanogen, des essais cliniques avaient été réalisés pour l'évaluation à mi-parcours de la 3e phase. Il a fait savoir que Nanogen synthétisait et complétait les données pour le Conseil consultatif sur les licences.



Selon le protocole de recherche, le Conseil continuera à se réunir. S'il est éligible, le Conseil proposera au ministère de la Santé d’octroyer une licence à ce vaccin, a-t-il dit.



Quant au vaccin Covivac, étudié par l'Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux (IVAC), l’évaluation de la 2e phase est en cours et les dossiers sont en train d’être finalisés pour mener les essais cliniques de la 3e phase.



Pour le vaccin ARCT-154, le premier vaccin à ARNm fabriqué au Vietnam par la société par actions des biotechnologies VinBioCare grâce à un transfert de technologie de la société américaine Arcturus Therapeutics, la phase 3b est mise en œuvre. L’évaluation à mi-parcours des essais cliniques sur les 1.000 premiers volontaires a été menée, a indiqué le vice-ministre de la Santé.

Panorama de la conférence de presse du gouvernement, le 4 avril. Photo: VNA





« Ces trois vaccins candidats sont tous en essais cliniques. Les dossiers doivent être complétés à la demande du Conseil d'éthique et du Conseil consultatif sur les licences. Sur la base des évaluations des deux Conseils, si ces vaccins candidats sont éligibles, le ministère de la Santé délivrera des licences », a affirmé Do Xuan Tuyen.



S’agissant de la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, il a annoncé que son ministère avait élaboré un plan de communication et avait organisé des formations sur la mise en œuvre du plan et les techniques d'injection pour les enfants de 5 à 11 ans.



Les vaccins autorisés pour une utilisation chez les enfants sont Pfizer et Moderna, a-t-il affirmé, ajoutant que son ministère avait travaillé le 3 avril avec l’ambassade d’Australie au Vietnam et le directeur général de Pfizer au Vietnam. Selon l'ambassade d'Australie, si les procédures sont achevées le plus rapidement possible, le premier lot du vaccin Moderna pourra être livré le 10 avril, a déclaré le vice-ministre Do Xuan Tuyen.-VNA