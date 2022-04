Hanoi, 14 avril (VNA) – Le ministère de la Santé a lancé jeudi matin, 14 avril, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est) le campagne de vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à moins de 12 ans et celle de réponse à la "Semaine de vaccination 2022".

Photo : VNA

Ainsi, Quang Ninh est la première localité qui lance une campagne de vaccination pour les enfants de 5 à moins de 12 ans. Les enfants dans cette localité recevront deux doses du vaccin de 0,25 ml pour Moderna, la deuxième dose étant injectée quatre semaines après la première.

Le ministère de la Santé a approuvé les vaccins de Pfizer et Moderna pour les enfants de 5 à moins de 12 ans, qui recevront deux doses du même vaccin. Le dosage sera de 2 ml pour Pfizer et de 0,25 ml pour Moderna.

Cette campagne, qui durera jusqu’à fin juin, est réservée à 11,8 millions d'enfants dont 8,2 millions ne sont pas encore infectés au SARS-CoV-2. Environ 3,6 millions d’enfants qui se sont rétablis du Covid-19 recevront des vaccins contre la maladie trois mois après leur rétablissement.

La professeure associée-Docteure Duong Thi Hông, vice-directrice de l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie (NIHE), a déclaré que les vaccins, donnés par le gouvernement australien, seront transportés vers d’autres localités pour la vaccination des enfants la semaine prochaine.



Elle a conseillé aux parents d’informer pleinement le personnel médical sur l’état de santé de leurs enfants pour assurer la sécurité, tout en surveillant de près la santé des enfants après la vaccination.





Lors du programme national élargi de vaccination, toutes les localités du pays ont été invitées à élaborer un plan détaillé d'organisation des sites d'injection, garantissant ainsi la sécurité et le taux de couverture vaccinale le plus élevé. - VNA