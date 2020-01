Des touristes étrangers à Hoi An. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) et l'Office national du tourisme japonais (JNTO), lors de ces dix dernières années, le nombre d'arrivées de Japonais au Vietnam a connu une croissance moyenne de 8% à 10%.

Rien qu'en 2019, près de 500.000 Vietnamiens se sont rendus au Japon, soit une augmentation de 27,3% en glissement annuel. Parallèlement, le Vietnam a accueilli près d'un million de Japonais, en hausse de 15,2% par rapport à l'année précédente.

Le Japon sera parmi les marchés touristiques les plus importants du Vietnam cette année.



Ces derniers temps, l'ANTV et la JNTO ont organisé des programmes de promotion du tourisme vietnamien dans des localités japonaises telles que Tokyo, Kanagawa, Hokkaido, Osaka, Nagoya, Fukuoka, etc.

Le Vietnam fixe l'objectif d'accueillir 2 millions de touristes japonais en 2020. -VNA