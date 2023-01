Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc, qui a reçu lundi 9 janvier à Hanoi l’ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide, a affirmé que le Japon est un partenaire stratégique étendu pour la paix du Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc (à droite) avec l’ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide, à Hanoi, le 9 janvier. Photo: VNA

Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec le Japon dans tous les domaines, a-t-il déclaré, exprimant son plaisir d’accueillir Suga Yoshihide, un cher ami du Vietnam, à l’occasion de la nouvelle année 2023, année du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales.Le Japon demeure toujours le premier partenaire économique du Vietnam, en étant le plus grand donateur d’APD, le 3e investisseur et le 3e partenaire touristique, le 4e partenaire commercial du Vietnam, s’est-il félicité.Il a souhaité que le Japon continue à promouvoir les échanges populaires et la coopération décentralisée entre les deux pays, à créer des conditions favorables permettant de développer de manière substantielle la coopération bilatérale dans les domaines du travail, de l’éducation, du tourisme et des échanges populaires.Le chef de l’Etat a proposé à l’ancien Premier ministre japonais de continuer à promouvoir des contacts de haut niveau entre les deux Partis au pouvoir, les gouvernements et les législatures des deux pays.Il a exhorté les deux pays à renforcer la connectivité des deux économies, vietnamienne et japonaise, en termes de commerce, d’investissement, d’APD, de diversification des chaînes d’approvisionnement, de soutien au Vietnam dans le développement des énergies renouvelables, l’industrialisation et la modernisation et la transformation numérique.Le président Nguyên Xuân Phuc a espéré que le Japon assiste le Vietnam dans la transition économique verte, l’accès à une aide de 10 milliards de dollars promise par Suga Yoshihide lors de la COP26, et qu’il promeut la coopération en matière de travail et de formation de la main-d’œuvre qualifiée, soutient la communauté vietnamienne sur son sol, et simplifie ses procédures de visa pour les citoyens vietnamiens.Les deux parties doivent également continuer à promouvoir la coopération dans le tourisme, la coopération décentralisée et les échanges populaires, notamment à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, a-t-il demandé.Disant sa joir de retrouver le président Nguyên Xuân Phuc qu’il avait rencontré lors de sa visite au Vietnam en 2020 et remerciant le dirigeant vietnamien pour sa participation, au nom de l’Etat vietnamien, aux funérailles de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo, l’ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide a plaidé pour des échanges populaires accrus entre les deux pays pour booster leurs liens multiformes.Avec l’arrivée croissante des entreprises japonaises au Vietnam, les localités japonaises sont nombreuses à désirer créer des partenariats avec les localités vietnamiennes. Les deux pays continuent de coopérer efficacement dans le développement de projets d’infrastructure, y compris ceux financés par l’APD, au Vietnam, a-t-il dit.Suga Yoshihide a apprécié l’engagement du Vietnam à réduire ses émissions nettes à 0%, indiquant que le Japon souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam pour développer des projets d’énergie propre et d’énergie renouvelable. – VNA