Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors du 8e Forum africain sur l'investissement et le commerce, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie Nguyen Thanh Vinh a présenté à la communauté d'affaires africaine les réalisations vietnamiennes et les potentiels de coopération entre le Vietnam et les pays africains dans un futur proche.

Placée sous le thème "L'Afrique, c'est l'avenir", le 8e Forum africain sur l'investissement et le commerce a eu lieu les 11 et 12 mai, réunissant plus de 650 investisseurs, dirigeants d'organisations internationales, experts, chercheurs, représentants de chambres du commerce... de 35 pays.

Dans le cadre du forum, l’ambassade du Vietnam a mis en place des stands pour présenter des produits agricoles, alimentaires, artisanaux... du Vietnam ainsi que des publications sur la culture, le tourisme et l’homme vietnamiens.

L’ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a déclaré que la plupart des pays africains avaient apprécié hautement la qualité des produits vietnamiens et que le potentiel d'expansion des exportations vers l’Afrique était assez important.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et 55 pays africains ont atteint plus de sept milliards de dollars en 2021. Le Vietnam a versé 3,5 milliards de dollars dans l’Afrique et a reçu environ 2,3 milliards de dollars d’investissement de 20 pays africains. -VNA