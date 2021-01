La réserve naturelle submergée de Vân Long, dans la province septentrionale de Ninh Binh, est un site Ramsar . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 18 janvier, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a demandé aux ministères, aux organes compétents, aux Comités populaires provinciaux d’organiser des événements à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 2021 (2 février).



Le ministère leur a proposé d’organiser des activités de communication sur l'importance des zones humides pour les ressources en eau et la vie humaine, ainsi que la biodiversité, appelant tous les citoyens à s'engager pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, à arrêter les activités qui dégradent les zones humides et à restaurer les zones humides dégradées.



La Convention sur les zones humides est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.



Les zones humides sont parmi les écosystèmes les plus divers et les plus productifs. Elles fournissent des services essentiels et toute notre eau douce. Toutefois, elles continuent d’être dégradées et transformées pour d’autres usages.



Le Vietnam est le premier pays d'Asie du Sud-Est à devenir membre de la Convention de Ramsar en 1989. Actuellement, le Vietnam compte neuf zones humides inscrites dans le réseau des zones humides d'importance internationale (Sites Ramsar). -VNA