Photo d'illustration : VNA



Tel Aviv (VNA) – Une table ronde sur les opportunités d’affaires et d’investissement au Vietnam a eu lieu le 22 mai à Tel Aviv, avec la participation d’une trentaine d’entreprises israéliennes spécialisées dans les technologies avancées, l’information et la communication…



Cet événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam, l’office du commerce du Vietnam en Israël et l’Institut d’exportation de ce pays.



Lors de la table ronde, Sabine Segal, directrice générale adjointe de l’Institut d’exportation d’Israël, a déclaré apprécier le développement de la coopération économique entre son pays et le Vietnam. Elle a indiqué que de plus en plus d’entreprises israéliennes, notamment celles spécialisées dans les technologies avancées, s’intéressaient aux opportunités au Vietnam.



A cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Manh Hung, a présenté aux entreprises participantes la situation économique du Vietnam, les accords de libre-échange auxquels le pays participe, et les privilèges accordés aux investisseurs étrangers.



Le Thai Hoa, conseiller au commerce du Vietnam, a rappelé les cadres juridiques de la coopération avec Israël, ainsi que la situation des investissements israéliens au Vietnam. Il a appelé les entreprises israéliennes à venir au Vietnam d’où elles pourront accéder au grand marché de la Communauté économique de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



L’Institut d’exportation d’Israël a annoncé qu’il continuerait de travailler avec la partie vietnamienne pour organiser des événements similaires dans les secteurs d’intérêt commun. -VNA