Les experts estiment que les marchés importateurs de pangasius rebondiront à partir du 2e trimestre de 2024. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Les conflits armés et l'inflation à l'échelle mondiale ont généré des difficultés pour les exportations de pangasius vietnamien en 2023. De plus, les entreprises se restreignent principalement à l'exportation de produits frais et peu transformés. Face à cette conjoncture, des actions commerciales s'imposent.



"Nous devons ajuster et modifier la gestion, les mécanismes et les politiques de production, ainsi que les stratégies de promotion commerciale, en tenant compte des fluctuations des marchés. Il est particulièrement crucial de tirer parti des nouvelles technologies, de garantir la sécurité alimentaire et la traçabilité des produits, et d'améliorer la valeur ajoutée ainsi que la compétitivité du pangasius tout au long du processus, de l’élevage à la transformation". C'est ce qu'a recommandé Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lors de la conférence bilan sur la production et l'exportation de pangasius au Vietnam en 2023, ainsi que sur les missions pour 2024, tenue en décembre 2023 dans la province d'An Giang (Sud).

Selon ledit ministère, l'objectif d'exportation de pangasius en 2023 n'a pas été atteint en raison de l'instabilité et de l'inflation dans plusieurs pays du monde. La superficie des zones d’élevage était estimée à 5.700 ha, soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente, pour une production de 1,60 million de tonnes, équivalente à l'année précédente. Cependant, la valeur n'a atteint que 1,8 milliard de dollars, soit 75% de la valeur par rapport à l'année précédente.

Défis liés aux marchés importateurs

Plus précisément, les importations des marchés tels que la Chine, les États-Unis et l'Union européenne ont chuté de respectivement 22%, 53% et 17% en 2023. Seuls l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil et l'Arabie saoudite ont enregistré une hausse des exportations de pangasius. Cependant, ces marchés ne représentent qu'une petite part des exportations totales du Vietnam.

Selon Nguyên Thi Bang Tâm, experte au Bureau de l'aquaculture du Département des produits aquatiques, plusieurs autres pays ont commencé à élever du pangasius, comme l'Indonésie qui a produit environ 0,6 million de tonnes de ce poisson en 2023 et en exporte vers le Japon, le Myanmar et le Moyen-Orient. La Chine et le Bangladesh se sont également lancé dans l'élevage de pangasius. "Ces éléments ont impacté négativement les exportations de pangasius du Vietnam en 2023", a souligné l'experte.

Selon Mme Tâm, la reprise des exportations de pangasius dépend de l'amélioration de la qualité des poissons, de la productivité et de la réduction des coûts de production. "De plus, la collecte d'informations sur l'offre et la demande des marchés importateurs constituera un avantage pour les entreprises vietnamiennes dans les années à venir", a ajouté Mme Tâm.



Solutions pour augmenter les exportations

Les exportations de pangasius du Vietnam sont en baisse en 2023.

Selon les experts, en 2024, pour mieux faire face au contexte économique mondial actuel et aux nombreuses barrières techniques imposées par les marchés importateurs, les autorités locales et les entreprises nationales seront contraintes de résoudre non seulement les conditions défavorables dues au changement climatique, mais également les difficultés internes liées à la qualité des espèces élevées, à l'alimentation et au respect des réglementations vietnamiennes.

Plus précisément, les experts recommandent aux entreprises et aux organismes compétents d'accélérer les recherches scientifiques afin de créer des races capables de résister aux épidémies et à la salinité des zones d'élevage. De plus, les entreprises devront diversifier leurs produits dérivés du pangasius pour augmenter la valeur ajoutée, tout en veillant attentivement aux processus d'élevage, de transformation et de commercialisation des produits, et en respectant l'environnement.

Concernant le développement des marchés, le vice-ministre Phùng Duc Tiên propose aux entreprises de promouvoir davantage l'image du pangasius en diversifiant ses dérivés, en exploitant les sous-produits du pangasius et en élargissant non seulement de nouveaux débouchés internationaux, mais aussi en exploitant des segments de marché domestique.



La filière de pangasius se focalise sur l’amélioration de sa compétitivité à l’échelle internationale.

Le ministère demande aux organismes compétents et aux entreprises de surveiller strictement les installations d'incubation des races de pangasius, d'établir un système électronique de traçabilité des produits exportés et des producteurs bénéficiant de codes de production. De plus, les entreprises sont tenues d'adopter de nouvelles technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des équipements et des matières premières respectueux de l'environnement.

Face aux fluctuations du marché mondial, le ministère prévoit une augmentation de 2,8% de la quantité de pangasius produite au Vietnam en 2024 par rapport à l'année précédente. Étant donné que l'inflation mondiale sera plus maîtrisée et que la consommation de pangasius rebondira à partir du 2e trimestre de 2024, le volume de pangasius du Vietnam destiné à l'exportation devrait répondre à la demande des pays importateurs pour les 1er et 2e trimestres de 2024. - CVN/VNA