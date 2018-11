Hanoi (VNA) – Le Vietnam a avancé trois initiatives pour l’APEC lors d’une conférence sur le thème «Le Vietnam et l’APEC : un voyage de 20 ans et le chemin à parcourir», tenue vendredi 30 novembre à Hanoi, au lendemain du Sommet de l’APEC en novembre dernier en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh s’adresse à la conférence sur le thème «Le Vietnam et l’APEC : un voyage de 20 ans et le chemin à parcourir», le 30 novembre à Hanoi. Photo : VNA

Primo, selon le vice-Premier ministre Pham Binh Minh, l’APEC doit définir de nouveaux objectifs et contenus de coopération afin de maintenir ses valeurs fondamentales. Sur la base des trois piliers de la coopération - le libre-échange, la facilitation des affaires et la coopération économique et technique -, l’APEC devrait promouvoir des facteurs de développement durable, inclusif et innovant pour créer un nouvel élan pour la croissance.

Il a estimé que l’économie numérique devrait devenir un point capital, en se concentrant sur la connexion numérique, le commerce numérique, la technologie financière, la connexion des centres d’innovation, de créativité et d’entrepreunariat.

Dans le domaine de la coopération économique et technique, l’APEC devrait aider ses membres en développement à améliorer leurs capacités d’intégration et de connexion, et à renforcer leur capacité d’adaptation aux changements climatiques.

Secundo, le vice-premier ministre Pham Binh Minh a souligné que chaque initiative, chaque projet et chaque mécanisme de coopération de l’APEC devrait placer les personnes au centre du développement, apporter des avantages concrets aux personnes et aux entreprises.

Ainsi, l’APEC doit créer des communautés fortes et inclusives, en accordant une plus grande attention aux groupes vulnérables. L’APEC doit également continuer à soutenir les micros, petites et moyennes entreprises, les entreprises dirigées par les femmes afin qu’elles puissent participer aux échelons supérieurs de la chaîne de valeur mondiale.

Tertio, l’APEC doit améliorer sa capacité d’adaptation et son rôle de leader dans la gouvernance économique mondiale. Selon le vice-Premier ministre Pham Binh Minh, l’APEC est parfaitement capable de promouvoir son rôle de locomotive dans la mise en place de nouvelles structures dans la région, en assurant des principes d’ouverture, d’équité, de transparence, fondés sur des règles, d’harmonisation des intérêts des parties à l’intérieur et à l’extérieur de la région.

Cependant, pour remplir ce rôle, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a estimé que l’APEC devrait continuer à promouvoir vigoureusement le multilatéralisme, en particulier en faisant œuvre de pionnier dans la promotion du système commercial multilatéral dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC) joue le rôle central.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh pose avec les délégués à la conférence sur le thème «Le Vietnam et l’APEC : un voyage de 20 ans et le chemin à parcourir», le 30 novembre à Hanoi. Photo : VNA

Parallèlement, l’APEC devrait continuer à affirmer son rôle mondial dans la coordination des cadres de connexion régionale à plusieurs niveaux. En outre, l’APEC devrait également traiter efficacement des problèmes économiques urgents et relever des défis communs.

Du côté vietnamien, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a recommandé de continuer d’avancer des propositions pour accroître le niveau de participation et les contributions du Vietnam, notamment à l’édification et à la mise en œuvre de la Vision de l’APEC après 2020.

Le Vietnam est déterminé à travailler en étroite collaboration avec les membres de l’APEC pour promouvoir le rôle de l’APEC, vers la réalisation de l’objectif d’édifier une communauté d’Asie-Pacifique pacifique, stable, dynamique, innovante, attachée, prospère, pour l’intérêt des habitants et des entreprises, a-t-il conclu.

Cette conférence s’est déroulée dans le contexte de l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, de la montée du protectionnisme, mettant à rude épreuve le maintien des valeurs fondamentales de la coopération de l’APEC mais lui offrant l’occasion de s’élever et d’affirmer son rôle incontournable dans la structure multipolaire en formation.

2018 marque le 20e anniversaire de la participation à l’APEC du Vietnam qui jouit d’une position rehaussée après le succès de l’Année de l’APEC 2017 et ses réalisations en matière de croissance économique et d’intégration internationale.

Le Vietnam fait partie des quelques membres de l’APEC qui ont organisé le Sommet de l’APEC à deux reprises, en 2006 et 2017. Avec plus de 100 projets dans différents domaines, le pays figure également parmi les membres les plus actifs dans la proposition d’idées et de projets.

Établi en 1989 pour améliorer la croissance économique et la prospérité pour la région et pour renforcer la communauté Asie-Pacifique, l’APEC compte 21 économies membres, lesquels représentent près de 60% du PIB mondial et environ 47% du commerce mondial.

L’APEC regroupe Australie, Brunei, Canada, République de Corée, États-Unis, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Chine, Hong Kong (Chine), Taipei chinois, Mexique, Papouasie-Nouvelle Guinée, Chili, Pérou, Russie et Vietnam. – VNA