Hanoi (VNA) - Le Vietnam a fait des progrès confiants sur la voie de l’indépendance nationale et du socialisme pour la paix, l’amitié, la coopération et le développement mondiaux, a déclaré le président Vo Van Thuong dans son discours prononcé jeudi 31 août à l’occasion de la célébration de la 78e Fête nationale du Vietnam.

Le président Vo Van Thuong prononce un discours à l’occasion de la 78e Fête nationale du Vietnam.. Photo: VNA

Voici le texte intégral de son discours.

DISCOURS

par S.E. Le président Vo Van Thuong à la célébration de la 78e Fête nationale de la République socialiste du Vietnam

LES PROGRÈS CONFIANTS DU VIETNAM SUR LE CHEMIN DE INDÉPENDANCE NATIONALE ET SOCIALISME POUR LA PAIX MONDIALE, L’AMITIÉ, LA COOPÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT

Invités distingués,

Chers amis,

Je suis très heureux de rencontrer aujourd’hui tous les estimés camarades et invités de marque à la célébration de la 78e Journée nationale de la République socialiste du Vietnam.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam, je voudrais souhaiter la plus chaleureuse bienvenue et mes meilleurs vœux à tous les dirigeants estimés, distingués invités et chers amis.

Camarades,

Invités distingués,

En août 1945, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du président Hô Chi Minh, des millions de Vietnamiens se sont rassemblés pour mener à bien le soulèvement général, renversant le joug des règnes féodaux et coloniaux et reconquérant le pouvoir populaire.



La victoire de la Révolution d’août 1945 constitue l’un des chapitres les plus glorieux de l’histoire du Vietnam. Cela souligne la force remarquable de la grande unité nationale et marque le début d’un bond en avant pour la nation vietnamienne : une ère d’indépendance nationale alignée sur le socialisme. Le peuple vietnamien a pu échapper à l’asservissement et reprendre le contrôle de son pays et de son propre destin.

Les délégués lors de la célébration de la 78e Fête nationale du Vietnam. Photo: VNA

Le président Hô Chi Minh a déclaré : «La Révolution d’Août a renversé une monarchie qui s’étendait sur des dizaines de siècles, brisé les chaînes des règles coloniales de près de 100 ans, ramené l’autorité au peuple et jeté les bases d’une République démocratique du Vietnam - un pays d’indépendance, de liberté et de bonheur. Il s’agit d’un changement profond dans l’histoire de notre nation».

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le président Hô Chi Minh a solennellement lu la Déclaration d’indépendance, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Il a annoncé au monde que : « Le Vietnam a le droit de jouir de sa liberté et de son indépendance, et il est en fait devenu un pays libre et indépendant. Le peuple vietnamien tout entier est déterminé à mobiliser toutes ses forces physiques et mentales, à sacrifier sa vie et ses biens pour sauvegarder la liberté et l’indépendance.

Depuis l’automne révolutionnaire de 1945, dans l’esprit de «Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté», la nation vietnamienne a combattu vaillamment dans d’innombrables guerres ardues, avec des millions d’individus exceptionnels de ce pays ayant donné leur vie pour la libération et l’unification nationales et pour la construction et la protection de leur Patrie.

Lors du lancement de Doi Moi, avec pour objectifs «un peuple riche, un pays puissant, puissant, démocratique, équitable et civilisé», le peuple vietnamien s’est de nouveau engagé dans une lutte acharnée pour éradiquer la faim, la pauvreté et l’arriération, et a enregistré des réalisations historiques. La stabilité sociopolitique a été maintenue. La défense et la sécurité ont été fermement garanties. La sécurité sociale est assurée. Le niveau de vie des gens s’est constamment amélioré.

Pays qui doit encore se faire connaître sur la scène mondiale, le Vietnam a désormais établi des relations diplomatiques avec 192 pays. Elle est devenue l’une des économies les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique et a affirmé son rôle en tant qu’élément important de nombreux liens économiques, accords de libre-échange et chaînes de production dans la région et le monde. Le Vietnam est en effet un pays de paix, d’amitié, de coopération et de développement, et une destination belle, sûre, conviviale et hospitalière.

Camarades,

Invités distingués,

Un atout inestimable et une source de force importante pour le Vietnam pour surmonter tous les défis et les pertes proviennent depuis longtemps du patriotisme du peuple, de la grande unité nationale, de la détermination et du courage inébranlables, de la recherche incessante de l’autonomie et de la résilience et de l’aspiration ardente à l’indépendance, à la liberté, à la paix et au bonheur.

Ces nobles valeurs sont préservées et exploitées au cours des efforts nationaux de construction et de défense du pays qui s’étendent sur des milliers d’années.

Spectacles en l'honneur de la 78e Fête nationale du Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam s’efforce de réaliser son aspiration à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. À cette fin, nous restons déterminés à promouvoir la mise en œuvre holistique et globale du Doi moi et à nous engager dans une intégration internationale large et globale. Le Vietnam continue également de s’améliorer en tant qu’État de droit socialiste et économie de marché à orientation socialiste.

Dans le même temps, le Vietnam s’efforce de sauvegarder fermement sa souveraineté et son intégrité territoriale, ainsi que de préserver et de développer l’héritage inestimable cultivé par des générations de Vietnamiens.

Tout au long de ce processus, le peuple a toujours été placé au cœur des efforts du Vietnam. Ils sont l’acteur, le moteur et l’objectif constant de toutes les politiques de développement. Le Vietnam s’efforce toujours de mobiliser les forces de la nation entière et poursuit avec persévérance la philosophie d’indépendance nationale alignée sur le socialisme que le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien ont choisie.

Camarades,

Invités distingués,

Le président Hô Chi Minh – héros de la libération nationale et grand homme de la culture du monde – a dit un jour : «Le Vietnam est une composante du monde et tout ce qui se passe dans le monde est vraiment pertinent pour le Vietnam».

Conformément à ses enseignements, au cours des dernières années, le Vietnam a toujours mené une politique étrangère cohérente d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures. Le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.

Le Vietnam a assumé avec succès de nombreuses positions dans les forums multilatéraux et s’est uni pour réaliser les objectifs de promotion du développement, de protection des droits de l’homme et de contribution au maintien de la paix mondiale. Les efforts du Vietnam ont gagné la reconnaissance et l’affection de ses amis internationaux.

Les différents stades de développement du pays témoignent tous des sentiments chaleureux, du soutien aimable, de la coopération efficace et substantielle et de l’assistance de bonne foi de la part de nombreux amis du monde entier.

À l’occasion de cette célébration mémorable du Vietnam, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, je voudrais une fois de plus exprimer ma sincère gratitude aux amis, aux partenaires et aux progressistes du monde entier pour avoir soutenu le Vietnam et nous avoir offert votre affection. , confiance, soutien et amitié inestimables au cours des 78 dernières années.

Vous avez en effet aidé le Vietnam à acquérir une grande fortune, un potentiel, un prestige et un profil international comme jamais auparavant. Cela constitue également une base solide pour entretenir davantage ce lien durable d’amitié et de coopération dans les années à venir.

Camarades,

Invités distingués,

Nous vivons dans un monde d’incertitudes et de complexités, dans lequel les pays sont confrontés à des risques et à des défis toujours plus grands. Les questions de sécurité mondiales, traditionnelles et non traditionnelles continuent d’évoluer de manière complexe et menacent la stabilité et le développement durable. Des conflits et des divisions persistent dans de nombreuses régions. Les tensions géopolitiques continuent de s’intensifier. Le multilatéralisme et le droit international sont confrontés à divers défis.



Pour maintenir la paix et la prospérité communes à tous les pays, le Vietnam estime que nous devons rester unis, renforcer la coopération, défendre le multilatéralisme et respecter la Charte des Nations Unies et le droit international.

Un coin de Hanoi. Photo: VNA



Le Vietnam est prêt à servir de pont pour faciliter la coopération et le dialogue, renforcer le multilatéralisme et promouvoir le règlement pacifique des différends sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international. Le Vietnam restera toujours un ami proche et loyal, un partenaire fiable et un membre responsable de

la communauté internationale.



J’espère que les ambassadeurs, chargés d’affaires et représentants en chef des organisations internationales continueront de représenter la bonne foi, la sincérité, la confiance et les liens étroits, et apporteront des contributions significatives au renforcement des liens entre le Vietnam et d’autres partenaires dans le monde.



Camarades,

Invités distingués,



L’art est un langage magique qui peut rapprocher les gens, reliant les âmes sœurs via les émotions du cœur. Les mélodies des performances artistiques d’aujourd’hui susciteront un sentiment de joie issu des valeurs culturelles et traditionnelles de la nation vietnamienne épris de paix et compatissante. De telles valeurs ont transcendé le temps et l’espace et se sont mêlées à la quintessence de la culture de l’humanité, rapprochant ainsi le Vietnam du monde et rapprochant le monde du Vietnam.



Une fois de plus, je voudrais remercier tous les camarades, invités de marque et amis pour votre présence à l’événement d’aujourd’hui.

Je vous souhaite à tous bonne santé, bonheur et plus de réussite !

Je vous remercie de votre attention! – VNA