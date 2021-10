La gymnaste Tran Doan Quynh Nam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une sélection vietnamienne est au Japon pour participer aux Championnats du monde de gymnastique artistique 2021 qui se dérouleront du 18 au 24 octobre à Kitakyushu.

Elle se compose de six membres : Do Thi Ngoc Huong, Tran Doan Quynh Nam (féminin), Nguyen Van Khanh Phong, Trinh Hai Khang, Van Vi Luong, Phan Ngoc Hung (masculin).

La gymnaste Do Thi Ngoc Huong. Photo : VNA

Les hommes affronteront des adversaires turc, canadien, britannique, sud-coréen et irlandais, et les femmes des adversaires tchèque, lettonne, azerbaïdjanaise, hongkongaise, slovaque et biélorusse. -VNA