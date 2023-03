Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés (NAM) sur la relance post-Covid-19. Photo: VNA

Bakou (VNA) – Une délégation vietnamienne, conduite par l’ambassadeur du Vietnam en Russie et en Azerbaïdjan, Dang Minh Khoi, a participé au Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés (NAM) sur la relance post-Covid-19, qui a eu lieu le 2 mars dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou.L’ambassadeur Dang Minh Khoi y a partagé les expériences vietnamiennes en matière de contrôle du Covid-19 et de relance post-pandémique.Avec une approche axée sur les gens et la mise en œuvre des travaux de contrôle de l'épidémie et de promotion des objectifs de développement national en même temps, le Vietnam a enregistré une croissance remarquable de 8,02% en 2022, a-t-il affirmé.Le Vietnam a contribué aux efforts internationaux contre le Covid-19 via l’octroi de matériel médical à des pays touchés et des contributions au Fonds des Nations Unies pour l'action face au COVID-19, a-t-il souligné.Pour accélérer la relance post-pandémique, le Vietnam suggère que le Mouvement des non-alignés consolide la solidarité sur la base du respect de la souveraineté et de la diversité de ses membres, connecte les mécanismes de coopération dans son cadre, et met en œuvre des politiques de reprise axées sur les gens… –VNA