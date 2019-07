Photo : Ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Hanoi (VNA) - Des artistes vietnamiens participent à la 36e édition du Festival du folklore mondial, tenu du 27 juin au 18 août en France et en Roumanie.



Le 36e Festival du folklore mondial se déroule dans des localités françaises et roumaines, attirant la participation de sept troupes artistiques venues de la Russie, de la Roumanie, du Mexique, de Cuba, du Congo, du Togo et du Vietnam.



Il s’agit d’un événement important permettant de faciliter la promotion des arts folkloriques de chaque pays auprès des étrangers à travers des représentations artistiques, des festivals ainsi que la présentation de ses us et coutumes. En outre, la culture sert de passerelle pour rapprocher les peuples à travers notamment les chants et les danses folkloriques. -NDEL/VNA