Cérémonie de départ de la délégation vietnamienne au 45e concours mondial de qualification professionnelle. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de départ de la délégation vietnamienne au 45e concours mondial de qualification professionnelle a été organisée mercredi 14 août à Hanoï.

Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Le Tan Dung, s'est déclaré convaincu qu’avec leur intelligence, dynamisme, créativité et haute détermination, les jeunes Vietnamiens vont réaliser des performances à ce concours pour contribuer à élever la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le Vietnam y envoie 19 candidats, qui seront en lice dans 18 métiers. L’objectif de la délégation vietnamienne est de décrocher le plus possible de médailles, notamment d’or et d’argent.

Ce concours aura lieu du 16 au 28 août dans la ville de Kazan, en Russie. Cet événement bisannuel réunira cette année 1.355 candidats venus de 69 pays et territoire, qui concourront dans 56 métiers.

Le Vietnam a déjà participé à six éditions de ce concours mondial. Il a gagné une médaille de bronze en 2015 et une autre de bronze en 2017.-VNA