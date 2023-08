Un festival fluvial s'est ouvert pour la première fois le 4 août à Ho Chi Minh-Ville, avec une série d'activités culturelles et de divertissement liées aux voies navigables de la ville pour les habitants et les touristes.

La zone touristique nationale du lac Tuyên Lâm, dans la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông, est le premier site au Vietnam à être honoré par l’UNESCO en tant que "Zone touristique typique de l'Asie - Pacifique" et est le seul représentant de l'Asie à être honoré cette fois.

En juillet 2023, de nombreux médias étrangers ont continué de sélectionner et d’honorer des destinations touristiques au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir l'image touristique belle, amicale et attrayante du pays auprès d'amis internationaux.

Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Thanh Hoa a organisé une conférence de consultation pour améliorer ses programmes et services touristiques, avec la participation de 13 délégations des villes et provinces du delta du Mékong.