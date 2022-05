Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (droite) et Alok Sharma, ministre et président de la COP 26. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la 52e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos en Suisse, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a rencontré le 22 mai Alok Sharma, ministre et président de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26), Borge Brende, président du WEF, Henrik Anderson, président et directeur général du groupe Vestas Wind Systems, et Marcos Troyjo, président de la Nouvelle banque de développement (NDB).

Selon le vice-Premier ministre Le Minh Khai, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses mesures globales dans le domaine de la transformation énergétique, afin de remplir ses engagements pris lors de la COP 26.

Le Vietnam souhaite que le Royaume-Uni, l'Union européenne (UE) et les pays membres du Groupe des sept pays les plus industrialisés (G7) prennent bientôt des engagements spécifiques pour soutenir le Vietnam en ce domaine, a ajouté Le Minh Khai.

Alok Sharma a estimé que le Vietnam possédait de nombreux atouts dans le domaine des énergies renouvelables et a informé que lors de la réunion de mars 2022, sur proposition du Royaume-Uni, les membres du G7 avaient convenu d'inclure le Vietnam dans la liste des pays prioritaires pour la coopération énergétique. Sharma a souhaité que les pays du G7 et le Vietnam parviennent bientôt à un accord de coopération sur une transition énergétique juste et durable.



Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (2e de droite à gauche) et le président du WEF Borge Brende (droite). Photo: VNA

En rencontrant le président du WEF Borge Brende, le vice-Premier ministre vietnamien a proposé au WEF de promouvoir son rôle de passerelle entre le gouvernement et les entreprises dans le processus de définition des tendances de développement.

Pour sa part, Borge Brende a émis son souhait de renforcer le partenariat entre le Vietnam et le WEF, notamment dans la transformation numérique, le développement durable de l'agriculture, la transition énergétique, la formation de la main d’œuvre pour répondre au marché de nouvelle ère.

Lors d'une rencontre avec Hendrik Anderson, le vice-Premier ministre a apprécié la capacité, les expériences et les efforts du groupe Vestas Wind Systems lors de sa participation au développement de projets éoliens au Vietnam. Hendrik Anderson a déclaré que le Vietnam était toujours l'un des marchés importants de son groupe dans les temps à venir. Il a émis son souhait que le Vietnam achève bientôt l'aménagement de l'électricité VIII et dispose d'un mécanisme de prix stable pour les énergies renouvelables.

Lors d'une rencontre avec le vice-Premier ministre vietnamien, le président de la NDB Marcos Troyjo a déclaré son souhait de coopérer et d'octroyer des paquets de soutien financiers pour la reprise et le développement économiques du Vietnam. -VNA