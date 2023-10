Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu mardi à Hanoï le général Vong Pisen, commandant en chef de l’Armée royale cambodgienne, en visite officielle au Vietnam du 6 au 19 octobre.

Le Premier ministre s'est dit convaincu que la visite du général Vong Pisen créerait une forte pour les activités de coopération militaire et de défense entre les deux États dans le temps à venir.

Le Vietnam valorise et attache toujours la plus haute priorité au renforcement et au développement des relations de bon voisinage, de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge, a-t-il déclaré.

Il a réitéré que le Vietnam soutenait également un Cambodge indépendant, autonome, pacifique et prospère, qui joue un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.

Le chef du gouvernement a souligné que les agences et unités des deux pays se coordonnent activement ces dernières années, dont le partage d’une conscience commune sur les questions stratégiques, la formation des cadres à différents niveaux, la coopération dans la protection des frontières et le soutien mutuel au sein des forums et mécanismes multilatéraux.

En outre, il a souligné l'importance de promouvoir les activités d'échange, la coopération dans les patrouilles, la protection des zones frontalières et la lutte contre la criminalité transfrontalière, contribuant à garantir la sécurité et l'ordre dans les zones frontalières et à promouvoir le commerce, les échanges entre les peuples des zones limitrophes et la construction d'une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

De son côté, le général Vong Pisen a affirmé que l'Armée royale cambodgienne travaillerait en coordination avec son homologue vietnamienne et continuerait à déployer efficacement des activités de coopération, contribuant ainsi au développement des relations d’amitié et à la coopération intégrale et durable entre les deux pays. -VNA