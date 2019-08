Bangkok, 29 août (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la délégation de haut rang de l'Assemblée nationale du Vietnam ont assisté le 29 août à la cérémonie de clôture de la 40e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA 40) sous l’égide du président de la Chambre des représentants de Thaïlande et du président de l'AIPA 40, Chuan Leekpai.

Cérémonie de passation des pouvoirs de la présidence de l'AIPA 41. Photo : VNA

La cérémonie de passation des pouvoirs de la présidence de l'AIPA 41 a eu lieu à la cérémonie de clôture.

M. Chuan Leekpai a transféré le poste de présidence de l'AIPA 41 à la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan.

Après la cérémonie de passation des pouvoirs, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a prononcé un discours devant la 40e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN.

Au nom de l'AN du Vietnam, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan, a exprimé l'honneur de recevoir la présidence de l'AIPA pour le mandat 2019-2020 du président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Chuan Leekpai.

À cette occasion, elle a félicité M. Chuan Leekpai et les députés thaïlandais pour leur travail acharné et leur détermination à assumer le rôle de présidence de l'AIPA pour la période 2018-2019 et à organiser avec succès des activités dans le cadre de l’AIPA, en particulier l’Assemblée générale de l’AIPA.

«Vos efforts ont aidé à renforcer la participation des députés à la consolidation d’un environnement pacifique et stable en Asie du Sud-Est, contribuant à construire une communauté de l'ASEAN dynamique et durable », a-t-elle déclaré.

Mme Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que 2020 serait une année pour réévaluer le chemin du développement quinquennal depuis 2015, année de la création officielle de la communauté de l'ASEAN, et tirer des expériences des cinq prochaines années. L'année 2020 est une année très spéciale pour le Vietnam, qui assume simultanément le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de présidence de l'ASEAN et également celui de présidence de l'AIPA. L'Assemblée nationale vietnamienne continuera à promouvoir la rénovation des activités de l'AIPA, renforçant ainsi sa position et son rôle dans la construction de la communauté de l'ASEAN.

Par le biais d'activités dans le cadre de l'AIPA, le Vietnam continue de renforcer la coopération entre l'AIPA et l'ASEAN, des organisations internationales et d'autres mécanismes de coopération multilatéraux afin de promouvoir la mise en œuvre des engagements et des plans dans la construction de la communauté de l'ASEAN - Vision 2025.

En outre, avec le soutien et les réponses des parlements membres de l'AIPA, l'Assemblée nationale du Vietnam organisera également la première réunion des jeunes députés de l'AIPA en liant l'AIPA avec l'ASEAN et les jeunes des pays de l'ASEAN, apportant une contribution concrète au processus de construction de la communauté de l'ASEAN.

La présidente de l'AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a affirmé que l'AN du Vietnam s'était engagée à faire de son mieux pour assumer avec succès le rôle de présidence de l'AIPA. En même temps, elle espère recevoir le soutien étroit et la coopération du Parlement thaïlandais et des parlements membres de l'AIPA, du secrétariat de l'AIPA, du secrétariat de l'ASEAN pour le succès de l'AIPA et pour l'avenir prospère et prospérité de la Communauté de l'ASEAN.

À cette occasion, la délégation vietnamienne a présenté un clip vidéo présentant aux participants le pays, et le peuple vietnamiens, les réalisations en matière de développement socio-économique, l'intégration régionale et mondiale et les contributions positives du Vietnam pour la communauté régionale et internationale.

Le président Chuan Leekpai a exprimé son honneur de transférer la présidence de l'AIPA à la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan. Soulignant que le Vietnam a énormément contribué à l'ASEAN et il s'est dit convaincu que l'AIPA atteindrait de nouveaux sommets; affirmant qu'il collaborera avec la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam pour construire une communauté de l'ASEAN forte, unie et durable.

Le même jour, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la délégation de haut rang de l'AN du Vietnam avaient assisté à la 2e séance plénière de l'Assemblée générale de l'AIPA 40.

La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan et les chefs des délégations parlementaires de l'AIPA ont signé l'avis conjoint.

Lors de la deuxième séance plénière, l'Assemblée générale a également adopté la Résolution nommant Mme Nguyen Tuong Van, directrice adjointe du département des Affaires extérieures du Bureau de l'AN du Vietnam, la cinquième secrétaire générale de l'AIPA, pour le mandat 2019 - 2020.- VNA