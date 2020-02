Sydney (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Australie participe à un festival multiculturel qui s'est ouvert le 21 février à Canberra pour promouvoir la beauté des terres et des habitants vietnamiens auprès des Australiens et des amis internationaux.

Des visiteurs lors du stand du Vietnam . Photo : VNA

L'événement de trois jours comprend plus de 330 stands d'organisations et d'ambassades des pays et des communautés étrangères en Australie.



Le stand du Vietnam présente des produits culturelles, touristiques et de l'artisanat, attirant un grand nombre de visiteurs.

Des programmes de performances artistiques présentés par des centaines de troupes artistiques de nombreux pays ont été organisés dans le cadre de l'événement.

Le ministre des Affaires multiculturelles au gouvernement du Territoire de la capitale australienne,, M. Chris Steel, a déclaré que le festival vise à créer une connectivité dans la communauté et à encourager l'harmonie entre les différentes races et cultures du pays.

Le festival annuel devrait accueillir plus de 200.000 visiteurs, a-t-il déclaré. - VNA