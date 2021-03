Hanoï, 19 mars (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a assisté à la 2e conférence du Conseil culturel asiatique (CCA) - un organe subsidiaire de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP), qui s'est tenue en ligne le 19 mars.

La délégation du Parti communiste du Vietnam assista à la 2e conférence du Conseil culturel asiatique, tenue en ligne. Photo : VNA



La délégation était conduite par Nguyen Manh Cuong, vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, qui est également membre du conseil permanent de l’ICAPP.



Lors de la réunion, Nguyen Manh Cuong a partagé les points de vue et les politiques du PCV sur la culture, soulignant que la culture est le fondement spirituel de la société et le but, la motivation et la force interne du développement national durable.



Le PCV vise à construire une culture moderne avec une identité nationale forte et unie dans la diversité, tout en stimulant la croissance économique reliant le développement culturel, avec une grande attention portée à l'expansion de l'industrie culturelle et des services culturels en association avec le développement du marché culturel, en aidant à préserver, maintenir, promouvoir et développer les valeurs culturelles, les échanges et la diversification culturels.



Avec le thème «Développer la culture et l'innovation pour une prospérité partagée pendant le COVID-19 et au-delà», la conférence a rassemblé des dirigeants de partis politiques, des décideurs politiques de 25 partis politiques de 18 pays d'Asie et un certain nombre d'organisations internationales sous l'égide des Nations Unies.



Les participants ont discuté du rôle de la culture et des solutions pour l’optimiser en inspirant la créativité des gens dans tous les domaines, contribuant à une croissance durable.



Ils ont souligné l’importance de la coopération entre les partis politiques pour promouvoir la collaboration et l’échange culturels et élargir les réseaux et les ressources de culture- pour le développement de la culture et de l’industrie culturelle.



La CCA a été créée en 2019 à Siem Reap au Cambodge. L'UNESCO reconnaît officiellement le «Conseil culturel asiatique» comme un bon partenaire de coopération dans les affaires culturelles, et les deux organisations ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, y compris l'étude des politiques culturelles asiatiques en 2019 en préparation de la réunion des ministres de la Culture en 2019.

Ce conseil a pour but de promouvoir la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre les pays membres pour renforcer leur solidarité, valoriser leur diversité et édifier une Asie prospère. - VNA