Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, qui a reçu mercredi 23 mai à Hanoi le ministre d’État chargé de la politique commerciale au ministère du Commerce international du Royaume-Uni, Greg Hands, a salué le partenariat stratégique croissant entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Le chef de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh (à droite) avec le ministre d’État chargé de la politique commerciale au ministère du Commerce international du Royaume-Uni, Greg Hands, le 23 mai à Hanoi. Photo : VNA

En 2020, les deux parties ont célébré le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique, publié une "Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni: aller de l’avant dans les dix ans", et signé un accord de libre-échange bilatéral, a-t-il souligné.Il s’agit d’une base importante et d’une force motrice importante pour exploiter efficacement le grand potentiel de coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, a-t-il affirmé.Trân Tuân Anh a remercié le Royaume-Uni pour sa coopération et son soutien au Vietnam en matière de réponse aux changements climatiques, tout en affirmant les efforts et l’engagement maximaux du Parti et de l’État vietnamiens dans la lutte contre les changements climatiques.Il a affirmé que le Vietnam préconise d’accorder la plus grande priorité au développement des énergies renouvelables, de promouvoir les projets d’énergies propres, et de réduire progressivement le développement des centrales au charbon. Il a proposé à la partie britannique de continuer d’assister le Vietnam dans le développement des énergies renouvelables et la transition vers une économie à faible émission de carbone.Félicitant le Royaume-Uni d’être un des pionniers en Europe et au monde en matière de vaccination contre le Covid-19, il a exhorté le gouvernement britannique à favoriser davantage l’approvisionnement en vaccins et à considérer favorablement le transfert de technologie de production de vaccins au Vietnam, à dispenser le pays des exigences relatives à la protection du droit d’auteur.Greg Hands a hautement apprécié le rôle de premier plan du Vietnam dans la réponse aux changements climatiques dans les pays de l’ASEAN ainsi que les lignes politiques, les orientations et les réalisations du Vietnam dans le développement des énergies renouvelables.Le responsable britannique a exhorté le Vietnam à mobilise plus de ressources, à promouvoir et à exploiter efficacement l’énorme potentiel d’énergies renouvelables du Vietnam.Il a remercié le Vietnam pour sa participation et son soutien au lancement des négociations en vue de l’adhésion des Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). – VNA