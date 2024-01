Une usine de transformation des crevettes pour les exportations. Photo : VNA

Étang d'élevage de crevettes de haute technologie dans la commune de Long Dien Dong, province de Bac Lieu. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Face à la concurrence féroce de nombreux pays exportateurs de crevettes, l'industrie vietnamienne de la crevette est confrontée à la nécessité d'appliquer les avancées scientifiques et technologiques pour trouver sa propre direction.Selon Robins McIntosh, PDG de Homegrown Shrimp et vice-président de la société thaïlandaise Charoen Pokphand Foods, ce secteur est actuellement sur le point de connaître une transformation majeure grâce à une automatisation avancée, comme l'émergence de machines à éplucher et à déveiner les crevettes. Ces technologies sont actuellement testées et pourraient être adoptées dans les années à venir.Le Département des sciences et technologies de la province de Ca Mau s'est coordonné avec l'Institut de recherche en aquaculture numéro 2 (RIA 2) pour tester avec succès un modèle d'élevage de crevettes sans déchets dans les districts de Cai Nuoc et Dam Doi. Cette nouvelle méthode permet de réduire le coût des produits chimiques de traitement, de la main-d'œuvre et des changements d'eau pour les étangs à crevettes. De plus, la production augmente de plus de 20 % par rapport à avant. Les provinces de Ca Mau et Bac Lieu font également de gros efforts pour investir dans les infrastructures aquacoles, en particulier l'élevage de crevettes.Selon Le Van Su, vice-président du Comité populaire de Ca Mau, pour développer intégralement le secteur de la crevette, la région du Sud en général et le delta du Mékong en particulier ont besoin de solutions pour surmonter les problèmes de charge environnementale causée par la surproduction et les obstacles à la superproduction, l'élevage intensif de crevettes.Nguyen Thanh Tung, directeur de RIA 2, a déclaré que la question de la protection de l'environnement dans l'aquaculture dans le delta du Mékong doit être résolue en profondeur afin d'assurer le développement durable de l'industrie aquacole.En outre, pour promouvoir l’élevage durable de crevettes de haute technologie, une planification centralisée de la zone d’élevage est nécessaire, avec un accès au réseau électrique national et une source d’eau potable.Dans le même temps, les étangs doivent être construits sur des terrains offrant une superficie suffisante pour les systèmes de traitement et de stockage des eaux usées, a ajouté l'expert.Selon les statistiques du Département général des douanes du Vietnam, la valeur des exportations de crevettes du pays indochinois en 2023 est estimée à 3,4 milliards de dollars, soit 21 % de moins que l'année précédente.L'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques a attribué cela à la forte baisse des importations sur des marchés clés tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine en raison des fluctuations économiques et de la concurrence d'autres pays exportateurs.Cependant, c'est également un moteur qui permet à l'industrie vietnamienne de la crevette d'améliorer continuellement la qualité et de trouver sa propre voie pour conquérir les marchés internationaux. La crevette vietnamienne est actuellement présente dans plus de 150 pays et territoires.- VNA