Hanoï, 17 avril (VNA) - Le Vietnam salue l'ajustement positif du département américain du Trésor au contenu lié au Vietnam dans le dernier rapport du département sur les politiques macroéconomiques et de change des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, a déclaré la porte-parole du ministère du Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.

Photo d'illustration/VNA

Répondant à la question des journalistes sur le rapport publié le 16 avril par le département américain du Trésor, Le Thi Thu Hang a noté que le rapport indiquait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour décider que le Vietnam manipule son taux de change.

Elle a ajouté que dans un passé récent, les agences vietnamiennes compétentes ont partagé des informations et discuté avec les États-Unis pour clarifier que la politique de taux de change du Vietnam a été dirigée par des agences de gestion d'une manière synchronique et flexible qui correspond à la réalité du pays dans le but de stabiliser les macro-équilibres, pour ne pas créer d’avantages concurrentiels injustes dans le commerce international.

«Dans un esprit de respect des relations économiques et commerciales avec les Etats-Unis, pilier du partenariat intégral entre les deux pays, le Vietnam maintiendra un dialogue et une consultation constructive avec la partie américaine sur cette question», a ajouté la porte-parole Nguyen Thi Thu Hang. - VNA