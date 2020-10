Panorama du Sommet . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au nom du gouvernement, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a participé le 1er octobre (heure vietnamienne) au Sommet en ligne de l'ONU sur la biodiversité, sous le thème "Agir d'urgence pour protéger la nature et le développement durable".

Selon le ministre Tran Hong Ha, la biodiversité est menacée gravement par les activités anthropiques telles que l'augmentation du trafic illégal des animaux sauvages, la réduction des superficies des forêts naturelles à cause des incendies et de l'exploitation du bois, etc.

Outre l'utilisation des outils politiques et l'application de la loi, il est temps de considérer la préservation de la biodiversité comme un problème moral, a-t-il souligné.

A cette occasion, Tran Hong Ha a appelé les pays à collaborer de manière urgente, drastique et pratique pour protéger la biodiversité - une ressource naturelle inestimable.

S'inscrivant dans le cadre de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce sommet vise à affirmer l'engagement d'améliorer les relations humaines avec la nature, de tenir compte de la préservation de la biodiversité dans les activités de développement durable et la résilience au changement climatique.

"L'humanité fait la guerre à la nature. Nous devons reconstruire notre relation avec elle", a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture, de ce sommet organisé par le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir. Ce dernier a rappelé que "notre existence sur cette planète dépend entièrement de notre capacité à protéger le monde naturel qui nous entoure". -VNA