L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), exhorte la communauté internationale à redoubler d’efforts pour promouvoir un désarmement complet et approfondi. Photo: VNA

New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a exhorté la communauté internationale à redoubler d’efforts pour promouvoir un désarmement complet et approfondi.

La priorité absolue est le désarmement nucléaire et la non-prolifération, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang, lors du débat général de la Première Commission (désarmement et sécurité internationale) de l’Assemblée générale de l’ONU, tenu le 6 octobre à New York.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a réaffirmé la politique constante du Vietnam de soutenir les efforts internationaux visant à prévenir la prolifération et à un désarmement complet et approfondi, en particulier les armes nucléaires et les armes de destruction massive.

Il a souligné la nécessité de promouvoir la mise en œuvre du Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP) de manière équilibrée sur les trois piliers, à savoir la non-prolifération, le désarmement et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, exhortant les autres à signer et à ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Il a ensuite réaffirmé son souhait que l’Asie du Sud-Est demeure exempte d’armes nucléaires et s'est félicité du fait que les États dotés d'armes nucléaires avaient signé le protocole au Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ).

Il est nécessaire d'accorder une grande attention et d'avoir une approche équilibrée à la question des armes conventionnelles, a-t-il estimé, affirmant soutenir l'utilisation de l'espace spatiale à des fins pacifiques, ainsi que la garantie des droits des pays d'accéder, d'explorer et d'utiliser l'espace spatiale sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Le diplomate vietnamien a souligné la nécessité de renforcer la confiance et de réduire efficacement les tensions grâce au respect par tous les pays des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Dans le processus de négociations multilatérales sur les questions liées à la paix, à la sécurité et au désarmement, il faut un engagement politique fort, des mesures de confiance et de la transparence.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a continué d'affirmer l'engagement du Vietnam à contribuer activement aux travaux de la Première Commission visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement. - VNA