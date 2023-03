La ministre conseillère Le Thi Minh Thoa, chef adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

New York (VNA) – A l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu une réunion en formule Arria sur le thème « La protection des civils : mieux protéger les services et les infrastructures essentiels liés à l’eau pour la population civile pendant les conflits armés ».Des participants ont partagé leurs préoccupations concernant les graves conséquences de la destruction des infrastructures qui perturbe l'accès aux services de fourniture d'eau potable pendant les conflits armés, ainsi que les impacts négatifs, à long terme, de ce problème sur l'environnement et la vie des gens.Dans ce contexte, de nombreux pays et organisations internationales ont hautement apprécié la résolution 2573 (2021) du Conseil de sécurité présidé par le Vietnam, proposant de protéger les infrastructures essentielles pour la population civile et appelant à renforcer la mise en œuvre des obligations en vertu du droit international humanitaire.S’exprimant lors de la réunion, la ministre conseillère Le Thi Minh Thoa, chef adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a affirmé l'importance de la sécurité de l'eau, fondement de la stabilité et du développement de chaque pays. La représentante vietnamienne a déclaré que face aux situations de conflit compliquées dans le monde aujourd'hui, les parties au conflit doivent assumer la responsabilité principale de la protection des civils ainsi que des infrastructures fournissant des services essentiels dans le territoire ou la zone sous contrôle.Le Conseil de sécurité devrait jouer un rôle plus important contre les attaques visant des cibles civiles et prendre les mesures nécessaires pour les prévenir, a-t-elle noté.L'ONU, les organisations internationales et régionales doivent également renforcer la coopération et la coordination en améliorant la conscience, les capacités et accordant des assistances humanitaires et techniques pour promouvoir la mise en œuvre du droit humanitaire, a-t-elle conclu. -VNA