Hanoi (VNA) - Les représentants de 70 pays riverains ont participé à une conférence internationale sur une économie océanique durable et l'adaptation au changement climatique, tenue les 12 et 13 mai, à Hanoï en présentiel et en ligne.

Photo d'illustration : VNA

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Lê Van Thành a souligné que les océans étaient en danger. Ils se dégradent à une vitesse alarmante du fait des changements climatiques (élévation du niveau de la mer) et des activités humaines (la surexploitation des ressources marines et la pollution).

Le développement d’une économie océanique durable et adaptée au changement climatique est un impératif, et cette mission implique chacun d'entre nous. Pour y parvenir, le respect de la souveraineté et des intérêts de chaque pays, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 est indispensable, a affirmé le vice-Premier ministre.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành. Photo : journal Dân Tôc & Phat triên.

Lê Van Thành a appelé la communauté internationale à agir immédiatement pour atténuer les conséquences du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. Il a proposé de mettre en place un système mondial de surveillance et de partage de données pour résoudre le problème de la pollution de l'environnement marin et les déchets océaniques. La gestion des ressources et des activités en mer nécessite des technologies avancées, a-t-il encore souligné.

«Étant l'un des pays les plus touchés par l'élévation du niveau de la mer, le Vietnam comprend la nécessité d'une économie océanique durable et résiliente au changement climatique pour assurer le bien-être des populations et des générations futures. Nous coopérerons avec les pays pour protéger les océans et développer une économie maritimes durable», a-t-il dit.

S'adressant à la conférence, le directeur général du Programme des Nations Unies pour le développement, Achim Steiner, a déclaré qu'il s'agissait d'une conférence internationale importante, contribuant à affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale, démontrant en tant que membre actif, partenaire fiable et responsable, contribuant davantage aux efforts conjoints de la communauté internationale pour assurer la paix, la sécurité et le développement durable, en particulier en matière de développement durable, soutenir l'économie marine, protéger l'environnement océanique et répondre au changement climatique.

A cette occasion s'est tenue/ouvert? une exposition sur les contributions et initiatives des entreprises pour le développement économique durable des océans et l'adaptation au changement climatique. - VNA