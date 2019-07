Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le ministère des Finances du Vietnam en coopération avec celui du Laos ont organisé le 19 juillet la cérémonie de mise en chantier du projet de la construction de l’Institut économique-financier du Laos Dongkhamxang (3e phase).

S’exprimant à cette cérémonie, le ministre vietnamien des Finances Dinh Tien Dung a dit que sur la base de l’efficacité du projet d’investissement de la construction de cet établissement (la 1ère et la 2e phases) et la révision des besoins croissants de formation en économie et en finance au Laos, les gouvernement laotien et le gouvernement vietnamien ont décidé d’investir à la 3e phase dudit projet. Ce dernier entre dans le cadre de l’accord de coopération bilatérale entre les gouvernements des deux pays la période 2016-2020.

Selon le ministre Dinh Tien Dung, une fois achevé, ce projet, y compris des infrastructures investies depuis la première phase et la 2e phase, est capable de former 4.000 étudiants et plus de 300 cadres du secteur financier.

Au nom du gouvernement laotien, le vice-Premier ministre et ministre des Finances du Laos, Somdee Duangdee a affirmé qu’il s’agissait d'un projet revêtant une signification politique et stratégique importante, une activité de coopération majeure entre les ministères des Finances des deux pays pour contribuer à célébrer le 42e anniversaire de la signature de l’accord d’amitié et de coopération Laos-Vietnam, Vietnam-Laos (18 juillet).

La 3e phase de ce projet nécessite un investissement de 175,6 milliards de dôngs dont 158 milliards de dôngs provenant des aides non remboursables du gouvernement et le reste le fonds de contrepartie du Laos. -VNA