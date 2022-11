Hanoi (VNA) - Du 6 au 18 novembre 2022, l’Égypte accueillera la 27e Conférence des parties à la CCNUCC (COP 27), dans le but d’ouvrir la voie aux ambitions futures pour relever efficacement le défi mondial du changement climatique.



Un an après la COP26 de Glasgow, au Royaume-Uni, le Vietnam matérialise pas à pas ses engagements à parvenir à la neutralité carbone en 2050.

En effet, notre pays a fondé une direction nationale placée sous la houlette du Premier ministre pour mettre en oeuvre ces engagements. Le chef du gouvernement a d’ailleurs ratifié un projet sur les mesures à mettre en place pour tenir ces engagements. Jeudi 3 novembre, la première usine écorespectueuse de Lego a été mise en chantier dans la province de Binh Duong, ce qui constitue un autre exemple du fait que le Vietnam est devenu une destination des investissements verts.

Par ailleurs, l’association des entreprises européennes au Vietnam (Eurocham) va organiser du 28 au 30 novembre un forum et une exposition sur l’économie verte (GEFE) 2022. Plus de 150 entreprises européennes y présenteront des produits, des initiatives et des modèles d’économie verte permettant au Vietnam de tenir les engagements qu’il a pris lors de la COP26. - VOV/VNA